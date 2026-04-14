Τραμπ: Νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν «ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες δύο ημέρες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την επιθυμία του οι ενδεχόμενες νέες συνομιλίες να πραγματοποιηθούν και πάλι στο Πακιστάν

The LiFO team
Φωτογραφία: EPA
Πιθανός νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες» στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αρχική τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα «New York Post», ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι συζητήσεις «βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά προχωρούν κάπως αργά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας δεύτερος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του επτά εβδομάδων πολέμου πιθανότατα θα πραγματοποιούνταν κάπου στην Ευρώπη.

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με νέα ενημέρωση. «Θα έπρεπε να μείνετε εκεί, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες και είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να πάμε εκεί», είπε, αναφερόμενος στο Ισλαμαμπάντ. «Είναι πιο πιθανό - ξέρετε γιατί; Επειδή ο στρατάρχης κάνει εξαιρετική δουλειά».

Ο Τραμπ αναφερόταν στον στρατάρχη του Πακιστάν Asim Munir, με τον οποίο, όπως είπε, είχε αναπτύξει σχέση την περασμένη χρονιά, όταν η χώρα βρισκόταν σε σύγκρουση με την Ινδία - μια κρίση που έληξε μέσα σε τέσσερις ημέρες χάρη σε συμφωνία ειρήνης με τη συμβολή των ΗΠΑ.

«Είναι φανταστικός και γι’ αυτό είναι πιο πιθανό να πάμε ξανά εκεί», πρόσθεσε. «Γιατί να πάμε σε κάποια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν είναι ικανοποιημένος από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να αναστείλει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου για τουλάχιστον 20 χρόνια κατά τις άκαρπες συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου.

«Λέω ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε. «Οπότε δεν μου αρέσει το σενάριο των 20 ετών».

Με πληροφορίες από New York Post

