Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του «βρίσκεται πολύ κοντά» στο να κλείσει μια συμφωνία με το Χάρβαρντ, σύμφωνα με την οποία το πανεπιστήμιο της Ivy League θα καταβάλει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία θα περιλαμβάνει την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Χάρβαρντ, ενώ το πανεπιστήμιο θα «διδάσκει ανθρώπους πώς να χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα πράγματα, κινητήρες, πολλά πράγματα».

«Είναι μια μεγάλη επένδυση σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, που γίνεται από πολύ έξυπνους ανθρώπους, και στη συνέχεια οι αμαρτίες τους συγχωρούνται», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο.

Δύσκολος δρόμος για το Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ, το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση Τραμπ για μήνες, λόγω κατηγοριών για αντισημιτισμό και ανησυχιών σχετικά με τις πρακτικές διαφορετικότητας. Η κυβέρνηση έχει παγώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια, έχει απειλήσει την απαλλαγή του πανεπιστημίου από φορολογικές υποχρεώσεις και έχει αμφισβητήσει την ικανότητά του να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

Η πανεπιστημιακή διοίκηση και η κυβέρνηση βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις επί μήνες για να επιλύσουν τη διαμάχη. Τον Αύγουστο, οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία για την καταβολή 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε προγράμματα κατάρτισης εργατικού δυναμικού και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αντάλλαγμα την επιστροφή των κονδυλίων που είχαν παγώσει. Ωστόσο, εβδομάδες πέρασαν χωρίς να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ένα κρίσιμο σημείο ήταν ο τρόπος παρακολούθησης και εποπτείας της συμφωνίας, το οποίο ο Τραμπ δεν σχολίασε κατά την ανακοίνωση της πρόθεσής του, ενώ παράλληλα υπέγραφε εκτελεστικό διάταγμα για την έρευνα στον παιδικό καρκίνο.

Η ενδεχόμενη συμφωνία των 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα είναι η μεγαλύτερη χρηματική ρύθμιση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της προσπάθειας Τραμπ να αναδιαμορφώσει την ανώτατη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση ήδη έχει επιτύχει συμφωνία 50 εκατομμυρίων με το Πανεπιστήμιο Μπράουν και 200 εκατομμυρίων με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με τα χρήματα να κατευθύνονται σε προγράμματα ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και δημόσιους φορείς.

Το Χάρβαρντ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται. Το πανεπιστήμιο έχει προσφύγει δύο φορές σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αρχικά για την κατάσχεση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ερευνητικά κονδύλια και αργότερα για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μπλοκάρει την εγγραφή ξένων φοιτητών, που αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal