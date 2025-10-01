ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση συνεχίζεται για ομοσπονδιακά κονδύλια και διεθνείς φοιτητές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ κοντά σε συμφωνία 500 εκατ. δολαρίων με το Χάρβαρντ για σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Facebook Twitter
φωτ. αρχείου: Getty
0

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του «βρίσκεται πολύ κοντά» στο να κλείσει μια συμφωνία με το Χάρβαρντ, σύμφωνα με την οποία το πανεπιστήμιο της Ivy League θα καταβάλει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία θα περιλαμβάνει την υποστήριξη σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Χάρβαρντ, ενώ το πανεπιστήμιο θα «διδάσκει ανθρώπους πώς να χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα πράγματα, κινητήρες, πολλά πράγματα».

«Είναι μια μεγάλη επένδυση σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, που γίνεται από πολύ έξυπνους ανθρώπους, και στη συνέχεια οι αμαρτίες τους συγχωρούνται», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο.

Δύσκολος δρόμος για το Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ, το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση Τραμπ για μήνες, λόγω κατηγοριών για αντισημιτισμό και ανησυχιών σχετικά με τις πρακτικές διαφορετικότητας. Η κυβέρνηση έχει παγώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά ερευνητικά κονδύλια, έχει απειλήσει την απαλλαγή του πανεπιστημίου από φορολογικές υποχρεώσεις και έχει αμφισβητήσει την ικανότητά του να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.

Η πανεπιστημιακή διοίκηση και η κυβέρνηση βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις επί μήνες για να επιλύσουν τη διαμάχη. Τον Αύγουστο, οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία για την καταβολή 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε προγράμματα κατάρτισης εργατικού δυναμικού και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αντάλλαγμα την επιστροφή των κονδυλίων που είχαν παγώσει. Ωστόσο, εβδομάδες πέρασαν χωρίς να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ένα κρίσιμο σημείο ήταν ο τρόπος παρακολούθησης και εποπτείας της συμφωνίας, το οποίο ο Τραμπ δεν σχολίασε κατά την ανακοίνωση της πρόθεσής του, ενώ παράλληλα υπέγραφε εκτελεστικό διάταγμα για την έρευνα στον παιδικό καρκίνο.

Η ενδεχόμενη συμφωνία των 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα είναι η μεγαλύτερη χρηματική ρύθμιση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της προσπάθειας Τραμπ να αναδιαμορφώσει την ανώτατη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση ήδη έχει επιτύχει συμφωνία 50 εκατομμυρίων με το Πανεπιστήμιο Μπράουν και 200 εκατομμυρίων με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με τα χρήματα να κατευθύνονται σε προγράμματα ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και δημόσιους φορείς.

Το Χάρβαρντ έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται. Το πανεπιστήμιο έχει προσφύγει δύο φορές σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, αρχικά για την κατάσχεση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ερευνητικά κονδύλια και αργότερα για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μπλοκάρει την εγγραφή ξένων φοιτητών, που αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά διαδικασία αποκλεισμού (debarment) κατά του Χάρβαρντ, θέτοντας σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με αφορμή καταγγελίες για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη
LIFO NEWSROOM
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Διεθνή / Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Διεθνή / Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Ένας ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 69 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες - Καταρρεύσεις κτιρίων, χάος στα νοσοκομεία και χιλιάδες άστεγοι επιτείνουν την τραγωδία, λίγες μόνο μέρες μετά από δύο τυφώνες που σάρωσαν τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Διεθνή / Η Boeing προγραμματίζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX

Η Boeing σχεδιάζει νέο αεροσκάφος για να αντικαταστήσει το 737 MAX, με κινητήρα Rolls-Royce και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου - Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις από την Airbus και επικεντρώνεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κανονιστικών αρχών
LIFO NEWSROOM
Καταρρέει το αφήγημα Ερντογάν για το ΚΑΑΝ: Απόπειρα να «μαζευτούν» οι δηλώσεις Φιντάν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Οι δηλώσεις Φιντάν αποκάλυψαν το πρόβλημα Ερντογάν με το μαχητικό KAAN αλλά και κάτι βαθύτερο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι οι κυρώσεις CAATSA εμποδίζουν την παραγωγή του μαχητικού KAAN - Η Τουρκία επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα καθώς αποκαλύπτεται το πόσο ευάλωτη είναι η τουρκική αμυντική βιομηχανία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η ιστορία της Ζανγκ Γιαντί: Από τα ταξίδια στο Θιβέτ στη φυλακή στην Κίνα

Διεθνή / Ζανγκ Γιαντί: Η φοιτήτρια που έγινε φωνή για το Θιβέτ και χάθηκε στην Κίνα

Η υπόθεση της 22χρονης Ζανγκ Γιαντί συγκλονίζει: μετά από ταξίδι στο Θιβέτ και δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία»
LIFO NEWSROOM
Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο

Διεθνή / Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο - Η οδηγία για τους τρανς μαθητές

Τον Απρίλιο, δικαστής αποφάνθηκε ότι τα σχολεία στη Σκωτία οφείλουν να παρέχουν τουαλέτες χωριστές για κάθε φύλο, αφού ορισμένα διέθεταν αποκλειστικά ουδέτερες εγκαταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Διεθνή / Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαίτσι, η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας, διεκδικεί την πρωθυπουργία, αντιμετωπίζοντας τον Σιντζίρο Κοϊζούμι - Οι πολιτικές της θέσεις, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της για την ηγεσία του LDP
LIFO NEWSROOM
 
 