Η Johnson & Johnson καταδικάστηκε να καταβάλει 40 εκατ. δολάρια σε απoζημιώσεις για το καρκινογόνο ταλκ της

Ένορκοι στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, επιδίκασαν 40 εκατ. δολάρια σε δύο γυναίκες που ισχυρίζονται ότι το παιδικό ταλκ της Johnson & Johnson ευθύνεται για τον καρκίνο των ωοθηκών τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Johnson & Johnson βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές διεκδικήσεις για τα προϊόντα της. Η υπόθεση αυτή προστίθεται στον μακρύ κατάλογο 67.000 αγωγών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση του παιδικού ταλκ και άλλων προϊόντων της.

Το σώμα των ενόρκων αποφάσισε να χορηγηθούν 18 εκατ. δολάρια στη Μόνικα Κεντ και 22 εκατ. δολάρια στη Ντέμπορα Σουλτζ και τον σύζυγό της, αφού έκρινε ότι η Johnson & Johnson γνώριζε για χρόνια ότι τα προϊόντα της με βάση το ταλκ ήταν επικίνδυνα, αλλά απέτυχε να προειδοποιήσει τους καταναλωτές.

Ο Έρικ Χας, αντιπρόεδρος της Johnson & Johnson για τις παγκόσμιες νομικές υποθέσεις, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να «ασκήσει άμεσα έφεση κατά της απόφασης και αναμένει ότι θα επικρατήσει, όπως συνήθως συμβαίνει με έκτροπες αρνητικές αποφάσεις».

Η Κεντ διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών το 2014, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ενώ η Σουλτζ διαγνώστηκε το 2018. Και οι δύο γυναίκες είναι κάτοικοι Καλιφόρνιας και δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν το παιδικό ταλκ της J&J μετά το μπάνιο για τουλάχιστον 40 χρόνια. Οι θεραπείες τους περιλάμβαναν εκτεταμένες επεμβάσεις και δεκάδες κύκλους χημειοθεραπείας, όπως κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Στις καταληκτικές αγορεύσεις ο δικηγόρος των γυναικών, είπε στους ενόρκους ότι η Johnson & Johnson γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1960 ότι το προϊόν της μπορούσε να προκαλέσει καρκίνο. «Γνώριζαν, ήξεραν και έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, να θάψουν την αλήθεια για τους κινδύνους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Άλισον Μπράουν, δικηγόρος της Johnson & Johnson, είπε ότι οι μόνοι που ενημέρωσαν την Κεντ και τη Σουλτζ ότι οι καρκίνοι τους οφείλονται στο ταλκ ήταν οι ίδιοι οι δικηγόροι τους, καθώς η φερόμενη σύνδεση δεν υποστηρίζεται από καμία μεγάλη υγειονομική αρχή των ΗΠΑ και δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δείχνει ότι το ταλκ μπορεί να μετακινηθεί από το εξωτερικό του σώματος και να φτάσει στις ωοθήκες.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο, ωστόσο σταμάτησε την πώληση του παιδικού ταλκ στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας το με προϊόν καλαμποκάλευρου.

