ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χάρβαρντ: Νέοι περιορισμοί από την κυβέρνηση Τραμπ

Το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έθεσε το πανεπιστήμιο υπό το καθεστώς «ενισχυμένης επίβλεψης κεφαλαίων»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Χάρβαρντ: Νέοι περιορισμοί από την κυβέρνηση Τραμπ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει ξανά στο στόχαστρο το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στην πρόσβασή του σε ορισμένα ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έθεσε το Χάρβαρντ υπό το καθεστώς «ενισχυμένης επίβλεψης κεφαλαίων», λόγω «αυξανόμενων ανησυχιών όσον αφορά την οικονομική (του) κατάσταση».

Σύμφωνα με το υπουργείο, το καθεστώς αυτό επιβάλλει στο πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί εφεξής ίδια κεφάλαια για να προωθεί την ομοσπονδιακή βοήθεια που χορηγείται στους φοιτητές προτού να είναι σε θέση να ανακτά τα ποσά αυτά από το κράτος.

«Οι φοιτητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά το Χάρβαρντ θα οφείλει να καλύπτει τις αρχικές καταβολές προκειμένου να εγγυάται ότι το πανεπιστήμιο δαπανά τα δημόσια κεφάλαια με υπεύθυνο τρόπο», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ.

Εξάλλου το υπουργείο αξιώνει από το Χάρβαρντ να «παρέχει μια αμετάκλητη επιστολή πίστωσης 36 εκατομμυρίων δολαρίων ή άλλη οικονομική εγγύηση που κρίνεται αποδεκτή».

Η νέα αυτή επίθεση κατά του πανεπιστημιακού ιδρύματος γίνεται λίγο καιρό ύστερα από μια πρώτη δικαστική νίκη του Χάρβαρντ απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία το κατηγορεί ότι εξυπηρετεί στην καλλιέργεια της ιδεολογίας «γουόκ» (woke) και ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους φοιτητές του κατά τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, δικαστής της Βοστώνης έδωσε εντολή για την ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων ύψους περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση. Στην απόφασή της η δικαστής κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού» για να προβεί σε μια «ιδεολογικά υποκινούμενη» επίθεση.

Το Χάρβαρντ, το οποίο δεν έχει αντιδράσει στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ανακοίνωσε χθες ότι άρχισε να ανακτά μέρος των κεφαλαίων που είχαν παγώσει.

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την καταβολή 46 εκατομμυρίων δολαρίων χρηματοδότησης στην έρευνα από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα πρώτο στάδιο και ελπίζουμε να δούμε όλες τις χρηματοδοτήσεις μας να αποκαθίστανται από την πλευρά όλων των υπηρεσιών του κράτους», αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Διεθνή / Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που αποφάσισε ο Τραμπ

Στην απόφαση τονίζεται ότι η κυβέρνηση «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας»
LIFO NEWSROOM
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Διεθνή / Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ επιβάλλει 100.000 δολάρια για βίζα H-1B: Τι σημαίνει για τους ξένους εργαζόμενους στις ΗΠΑ

Εκτός από τη νέα χρέωση για τις βίζες, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που εισάγει ένα πρόγραμμα "Χρυσής Κάρτας", το οποίο θα επιτρέπει σε άτομα να αγοράσουν αμερικανική κατοικία για 1 εκατομμύριο δολάρια
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την υποστήριξή τους παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ και τις προσπάθειες ενός αυξανόμενου αριθμού Δημοκρατικών γερουσιαστών να εμποδίσουν την πώληση όπλων στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Διεθνή / Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας - «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 