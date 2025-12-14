ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αγρότες: Η επίσημη λίστα με τα αιτήματά τους - Τι ζητούν από Μητσοτάκη, κυβέρνηση

Οι αγρότες είπαν «όχι» στην αυριανή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Αναλυτικά τα αιτήματά τους

The LiFO team
The LiFO team
ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Facebook Twitter
Πανελλήνια συνεδρίαση των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας / Eurokinissi
0

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων (ΠΕΜ) αγροτών, το απόγευμα της Κυριακής (14/12), γνωστοποίησε την επίσημη λίστα με τα αιτήματα, που κατέθεσε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στη Νίκαια Λάρισας, έλαβε χώρα συνεδρίαση του συντονιστικού των αγροτών, με τη συμμετοχή περισσότερων από 67 μπλόκων, όπου συναποφασίστηκε πως τη Δευτέρα δεν θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Τα βασικά αιτήματα, όπως είχε γίνει γνωστό και από χθες, αφορούν το κόστος παραγωγής και κυρίως την τιμή του ρεύματος και του πετρελαίου κίνησης, ενώ θέτουν ένα συνολικότερο πλαίσιο, το οποίο αφορά τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Οι αγρότες, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, «ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αγρότες: Η επίσημη λίστα με τα αιτήματά τους

Η λίστα των αιτημάτων όπως κοινοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ως εξής:

  • «Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  • Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  • Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας
  • Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  • Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  • Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
  • Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  • Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  • Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  • Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  • Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  • Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  • Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  • Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

– Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απάντηση στο «όχι» των αγροτών - «Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα»

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης σε αγρότες: «Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα»

Οι αγρότες απάντησαν «όχι» στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου - Αν τα αιτήματά τους δεν γίνουν πράξη δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε διάλογο με την κυβέρνηση
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Ελλάδα / Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Οι δηλώσεις του 46χρονου ασφαλιστή μέσα από το νοσοκομείο για το περιστατικό - «Είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε»
THE LIFO TEAM
Delivery

Θέματα / Οι αόρατοι ντελιβεράδες της Wolt και του efood:  Μια νέα «Μανωλάδα» έξω από την πόρτα σου

Πίσω από την ταχύτητα των παραδόσεων και την ευελιξία της gig economy ξεδιπλώνεται ένα αθέατο δίκτυο εκμετάλλευσης, μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας: διανομείς που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, πίεση και απειλές. Τι ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι διανομείς και τι απαντούν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
Αργυρούπολη Τσεκούρι

Ελλάδα / Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων
THE LIFO TEAM
 
 