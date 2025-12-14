ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό - «Μου είπε πως δεν είναι καλά» λέει ο πατέρας του

«Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 33χρονου

The LiFO team
The LiFO team
Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό - «Μου είπε πως δεν είναι καλά» λέει ο πατέρας του Facebook Twitter
Φωτ. του αγνοούμενου γιατρού / ekriti.gr
0

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τον 33χρονο γιατρού ΩΡΛ του νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας ο 33χρονος δε μετέβη στη δουλειά του με αποτέλεσμα οι γονείς του να ανησυχήσουν και να ειδοποιήσουν τις Αρχές Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του, το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησαν. Παράλληλα, η μητέρα του ανέφερε πως το ΙΧ του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως μπορεί να πήγε προς τα γύρω χωριά για βοήθεια.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου και εστιάζουν τις τελευταίες ώρες οι Αρχές τις έρευνές τους.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση.

Ηράκλειο: «Μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» υποστηρίζει ο πατέρας του 33χρονου

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο πατέρας του γιατρού ανέφερε πως τον απασχολούσε ένα προσωπικό πρόβλημα, ενώ είχε και κάποια επαγγελματικά θέματα.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί», ανέφερε αρχικά.

«Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», συνέχισε.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Ελλάδα / Πρώην παίκτης ριάλιτι ξυλοκόπησε 46χρονο - «Μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, θα κάνω χειρουργείο»

Οι δηλώσεις του 46χρονου ασφαλιστή μέσα από το νοσοκομείο για το περιστατικό - «Είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε»
THE LIFO TEAM
Delivery

Θέματα / Οι αόρατοι ντελιβεράδες της Wolt και του efood:  Μια νέα «Μανωλάδα» έξω από την πόρτα σου

Πίσω από την ταχύτητα των παραδόσεων και την ευελιξία της gig economy ξεδιπλώνεται ένα αθέατο δίκτυο εκμετάλλευσης, μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας: διανομείς που δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, πίεση και απειλές. Τι ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι διανομείς και τι απαντούν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
THE LIFO TEAM
Αργυρούπολη Τσεκούρι

Ελλάδα / Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι μετά από καβγά στον δρόμο

Κατά τον έλεγχο στο όχημά του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι, καθώς και ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 52 γραμμαρίων
THE LIFO TEAM
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 16 οι συλληφθέντες – Βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ και χρυσές λίρες

Ελλάδα / Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 16 οι συλληφθέντες – Βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού και λίρες

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία για ποινικές διώξεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς νέους εμπλεκόμενους - Κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσός και πολύτιμα αντικείμενα
THE LIFO TEAM
 
 