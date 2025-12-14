Η Μάλτα προσφέρει δωρεάν το γυμναστήριο για τους νέους 16-21 ετών 

Από το 2026, η κυβέρνηση της Μάλτας θα προσφέρει δωρεάν εξάμηνη συνδρομή σε γυμναστήριο σε όλους τους νέους ηλικίας 16 έως 21 ετών, επεκτείνοντας υφιστάμενο πρόγραμμα που μέχρι σήμερα αφορούσε στενότερο ηλικιακό εύρος.

Το μέτρο ανακοινώθηκε από τον υπουργό Οικονομικών Κλάιντ Καρουάνα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού.

Η επέκταση του προγράμματος σημαίνει ότι δικαίωμα στη δωρεάν συνδρομή θα έχουν πλέον όλοι όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 2004 και 2009, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αξιοποιήσει το μέτρο κατά το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι η ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και η προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής στη νεότερη γενιά.

Η δωρεάν συνδρομή σε γυμναστήριο είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά στον περσινό προϋπολογισμό και αφορούσε νέους γεννημένους τα έτη 2005, 2006 και 2007. Η πρωτοβουλία είχε προκύψει έπειτα από πρόταση της ομάδας fitness Bulletproof Culture, η οποία είχε ασκήσει δημόσια πίεση υπέρ του μέτρου μέσω σχετικής καμπάνιας. Τις τελευταίες ημέρες, η ίδια ομάδα είχε επανέλθει ζητώντας την επέκταση του προγράμματος και σε νεότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το κόστος μιας εξάμηνης συνδρομής σε γυμναστήριο στη Μάλτα κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 250 και 450 ευρώ, με ορισμένα γυμναστήρια να προσφέρουν μειωμένες τιμές σε φοιτητές. Η κυβερνητική παρέμβαση εκτιμάται ότι απαλλάσσει τις οικογένειες από μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσβαση των νέων σε οργανωμένες δομές άσκησης.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων του προϋπολογισμού του 2026 με στόχο τους νέους και την εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αύξηση των φοιτητικών επιδομάτων κατά 15% για σπουδαστές σε μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα, καθώς και χορήγηση ψηφιακής επιδότησης ύψους 500 ευρώ σε οικογένειες με μαθητές ηλικίας 14 και 15 ετών, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικών εργαλείων.

Η μαλτέζικη κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής επένδυσης στη νεολαία, με έμφαση τόσο στη σωματική υγεία όσο και στην εκπαιδευτική και ψηφιακή ισότητα.

