Σίδνεϊ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ στην παραλία Μπόνταϊ - Αναφορές για νεκρούς

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών στη δημοφιλή παραλία του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι κατέβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση μετά από το συμβάν την ώρα που η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας καλεί τον κόσμο να απομακρυνθεί από την περιοχή.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο πρέπει να βρει καταφύγιο», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Δεκάδες βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

A mass shooting on Bondi Beach with some horrific images out there, RIP to the innocents just living in this angry world.🙁pic.twitter.com/wuihkzbyUz — Matt Casey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 (@MattCas04807118) December 14, 2025

Ωστόσο υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν άτομα να κείτονται στο έδαφος, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τυχόν νεκρούς ή τον αριθμό των τραυματιών.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC