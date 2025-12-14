ΔΙΕΘΝΗ
Tρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Δέκα νεκροί, 18 τραυματίες και δύο συλλήψεις - Βίντεο από την επίθεση

Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανούκα και στο πλήθος που λάμβανε μέρος σε αυτή

Φωτ. από την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ / Χ
Δέκα νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Όπως διακρίνεται και στα δεκάδες βίντεο, που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα Χ από τη στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης, δύο άτομα άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανούκα και στο πλήθος που λάμβανε μέρος σε αυτή.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν συλληφθεί, ωστόσο καλούν τον κόσμο να απομακρυνθεί και να μην πλησιάζει την περιοχή.

Βίντεο από το σημείο, δείχνει τους δύο δράστες ακινητοποιημένους στο έδαφος σε μια μικρή πεζογέφυρα, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να επαναφέρουν τον έναν από αυτούς.

Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, αρκετά βίντεο έδειχναν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, ενώ σε άλλα απαθανατίζονταν άνθρωποι στην παραλία και σε κοντινό πάρκο να τρέχουν πανικόβλητοι, την ώρα που ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί και σειρήνες της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό και βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για να σώσουν ζωές».

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε ότι Εβραίοι που είχαν μεταβεί στην παραλία για να ανάψουν το πρώτο κερί της εορτής του Χανουκά δέχθηκαν επίθεση από «απεχθείς τρομοκράτες».

«Αν στοχοποιηθήκαμε σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για κάτι σε κλίμακα που κανείς μας δε θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι σύμβουλος Τύπου του τραυματίστηκε στην επίθεση.

 Με πληροφορίες από BBC / Guardian / Reuters

 
