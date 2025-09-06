ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Δεν γνωρίζω τίποτα» για την αποτυχημένη αποστολή των SEALs στη Βόρεια Κορέα

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Το ακούω τώρα για πρώτη φορά», απάντησε

Τραμπ: «Δεν γνωρίζω τίποτα» για την αποτυχημένη αποστολή των SEALs στη Βόρεια Κορέα
Φωτ.: US Navy
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «τίποτα» για μια μυστική αποστολή της επίλεκτης ομάδας SEAL Team 6 στη Βόρεια Κορέα το 2019, η οποία –σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times– κατέληξε με τον θάνατο άοπλων αμάχων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν μπορεί να επιβεβαιώσει την επιχείρηση. «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Το ακούω τώρα για πρώτη φορά», απάντησε.

Το ρεπορτάζ, που επικαλείται ανώνυμες πηγές από την πρώτη διοίκηση Τραμπ, πρώην και νυν στρατιωτικούς, αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο τότε πρόεδρος είχε εγκρίνει την αποστολή. Στόχος της ομάδας των SEALs ήταν να τοποθετήσει συσκευή παρακολούθησης, ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να υποκλέπτουν τις επικοινωνίες του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, την περίοδο που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι κομάντο φέρεται να άνοιξαν πυρ σε βορειοκορεατικό σκάφος που πλησίαζε την περιοχή, σκοτώνοντας δύο ή τρεις επιβαίνοντες. Μετέπειτα διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί δεν ήταν στρατιώτες, αλλά άμαχοι που ψάρευαν οστρακοειδή. Η ομάδα υποχώρησε στη βάση της, σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, χωρίς να εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, το Κογκρέσο δεν ενημερώθηκε ποτέ για την αποτυχημένη αποστολή. Το Πεντάγωνο και η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.


 

