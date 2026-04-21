Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε, ότι η εκεχειρία θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα λήξει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένη ώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη -κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη- και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεση στη χώρα του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί της καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε εγρήγορση και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

BBC: «Η ανάρτηση του Τραμπ είναι αποκαλυπτική»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία ανακοινώνει την παράταση της εκεχειρίας, «είναι αποκαλυπτική και αποτελεί την πιο ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε σήμερα για την τρέχουσα στάση της κυβέρνησης όσον αφορά την πιθανότητα διαπραγματεύσεων», σχολιάζει το BBC, εξηγώντας ότι, αρχικά, η ανάρτηση υπογραμμίζει πως, κατά την άποψή του, δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι η ιρανική πρόταση και ποιος στην κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει πραγματικά τον έλεγχο.

Αυτό αποτελεί συνέχεια μιας άποψης -την οποία ο Τραμπ εκφράζει συχνά– ότι η ηγεσία του Ιράν έχει αποδεκατιστεί και ότι οι εσωτερικές επικοινωνίες και οι διαβουλεύσεις είναι χαοτικές, συνεχίζει στο σχόλιό του ο δημοσιογράφος Bernd Debusmann Jr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα και έχει εξαλείψει κάθε χρονικό περιορισμό για την εξεύρεση λύσης – μια στρατηγική που θεωρείται πως του δίνει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία.

Ιράν: «Πράξη πολέμου» ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Ωστόσο, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει και ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου», όπως ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Μέσω ανάρτησής του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ισοδυναμεί για την Τεχεράνη με «πράξη πολέμου» και, ως εκ τούτου, αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας. Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η τιμή του πετρελαίου μετά την ανάρτηση Τραμπ

Η Τρίτη ήταν μια ημέρα με έντονες διακυμάνσεις για τις τιμές του πετρελαίου, εν μέσω των ανατροπών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και τις δηλώσεις τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από την Τεχεράνη να διαδέχονται η μία την άλλη. Νωρίτερα, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας, η τιμή επέστρεψε στα 98,97 δολάρια.



Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς κατάφερε το Πακιστάν να γίνει ένας απρόσμενος ειρηνοποιός μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν;