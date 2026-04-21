Ανησυχητικές δορυφορικές εικόνες: Πετρελαιοκηλίδες γίνονται ορατές από το διάστημα μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Ομάδες πετρελαιοκηλίδων είναι ορατές από το διάστημα, μετά τις επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, τα πλήγματα του οποίου στοχοθέτησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πλοία στην περιοχή, με ειδικούς να προειδοποιούν για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, ακόμη και στο εύθραυστο οικοσύστημα του Περσικού Κόλπου. Η διαρροή πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν κατά μήκος των ακτών, καθώς και την πλούσια θαλάσσια ζωή της περιοχής.

Μία εικόνα, που ελήφθη στις 7 Απριλίου, δείχνει πετρελαιοκηλίδα μήκους άνω των οκτώ χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν. Ένα ιρανικό πλοίο, το Shahid Bagheri, παρουσίασε διαρροή πετρελαίου στην ίδια περιοχή, αφού επλήγη από αμερικανικές δυνάμεις στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη Νίνα Νοέλε, εκπρόσωπο της Greenpeace Γερμανίας, μιλώντας στο CNN.

Μια άλλη εικόνα δείχνει πετρέλαιο γύρω από το νησί Λαβάν, μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στις ακτές του νησιού στις 7 Απριλίου, το οποίο τα ιρανικά κρατικά μέσα απέδωσαν σε «επίθεση εχθρών». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –του οποίου η γεωγραφική θέση προσδιορίστηκε από το CNN– δείχνει επίσης μεγάλη πυρκαγιά να ξεσπά σε ιρανικό διυλιστήριο πετρελαίου.

Πετρέλαιο στον Περσικό Κόλπο στις 2 Απριλίου 2026. / Sentinel-1/European Space Agency / CNN

Αποκαλυπτικές εικόνες από δορυφόρους: Οι διαρροές πετρελαίου όπως καταγράφηκαν στα σημεία των επιθέσεων

Το πλήγμα στο Λαβάν αποτελεί «μείζονα περιβαλλοντική κρίση», δήλωσε ο Βιμ Ζβάινενμπουργκ, υπεύθυνος έργου στην ολλανδική οργάνωση ειρήνης PAX, ο οποίος παρακολουθεί τις συνέπειες των επιθέσεων στον Κόλπο.

Τουλάχιστον πέντε σημεία στο Λαβάν υπέστησαν ζημιές, με επακόλουθες διαρροές να σημειώνονται σε διάφορα σημεία του νησιού και το πετρέλαιο να διαρρέει στη θάλασσα, δήλωσε στο CNN. Οι διαρροές «φτάνουν πλέον και στο νησί Σιντβάρ… το οποίο αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. Είναι ακατοίκητο, αλλά φιλοξενεί μια σειρά προστατευόμενων ειδών», πρόσθεσε.

Το νησί Σιντβάρ είναι ένα κοραλλιογενές νησί στον Περσικό Κόλπο, ανατολικά του νησιού Λαβάν, το οποίο είναι πλούσιο σε άγρια ζωή, συμπεριλαμβανομένων χελωνών και θαλάσσιων πτηνών.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 7 Απριλίου, δείχνει διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Κεσμ του Ιράν. / Sentinel-1/European Space Agency / CNN

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης διαρροές ανοιχτά των ακτών του Κουβέιτ στις 6 Απριλίου. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι εκείνη την ημέρα έπληξε εγκαταστάσεις καυσίμων και πετροχημικών σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ, ως αντίποινα για επίθεση εναντίον πετροχημικού συγκροτήματος στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Αποκαλυπτικές εικόνες από δορυφόρους: Το χειρότερο σενάριο

Στο χειρότερο σενάριο, οι πετρελαιοκηλίδες αυτές θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για χιλιάδες ανθρώπους, ιδιαίτερα για όσους ζουν στις ακτές του Ιράν, μολύνοντας τα ψάρια από τα οποία εξαρτώνται για εισόδημα και τροφή, προειδοποίησε ο Ζβάινενμπουργκ.

Οι διαρροές απειλούν επίσης άλλα θαλάσσια είδη, όπως χελώνες, δελφίνια και φάλαινες, τα οποία ενδέχεται να καταπιούν το πετρέλαιο ή να παγιδευτούν σε αυτό. Θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τα συστήματα φιλτραρίσματος των μονάδων αφαλάτωσης, από τις οποίες εξαρτώνται σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή για την παροχή καθαρού νερού.

Πετρέλαιο γύρω από το νησί Λαβάν του Ιράν, όπως φαίνεται σε δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν στις 10 Απριλίου. / Sentinel-1/European Space Agency / CNN

Σε αυτό το στάδιο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο υπάρχουν φόβοι για οικολογική καταστροφή, ιδιαίτερα αν πληγούν περισσότερα πλοία. Υπολογίζεται ότι περίπου 75 μεγάλα δεξαμενόπλοια βρίσκονται στον Κόλπο, μεταφέροντας συνολικά σχεδόν 19 δισεκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία της Greenpeace Γερμανίας.

«Οι πετρελαιοκηλίδες μπορούν να έχουν τεράστιες και ευρείες επιπτώσεις, επηρεάζοντας ολόκληρο το οικοσύστημα, από τους μικροοργανισμούς έως τα ψάρια, τα πουλιά και τις θαλάσσιες χελώνες», δήλωσε η Noelle της Greenpeace.

Είναι πολύ δύσκολο να καθαριστούν, πρόσθεσε, λόγω της «δομικής πολυπλοκότητας, της περιορισμένης προσβασιμότητας και των δύσκολων συνθηκών εργασίας», σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση καθιστά σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στον Κόλπο για τον καθαρισμό του.

Ένα σκάφος πλέει μέσα στη λεκέ πετρελαίου ανοιχτά του νησιού Λαβάν, στο Ιράν, στις 10 Απριλίου. / Sentinel-1/European Space Agency / CNN

Με πληροφορίες από CNN