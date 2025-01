Τραγωδία στην Τυνησία μετά από ναυάγια δύο σκαφών μεταναστών - Τουλάχιστον 27 νεκροί

Δύο πολύνεκρα ναυάγια σκαφών μεταναστών, σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Τυνησίας, με αποτέλεσμα 27 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας δήλωσε στο AFP πως την Τετάρτη, ανασύρθηκαν τουλάχιστον 27 σοροί μεταναστών, μετά από τη βύθιση δύο σκαφών στα ανοιχτά της Τυνησίας. Παράλληλα 83 μετανάστες διασώθηκαν, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

«Μεταξύ των 27 σορών που ανασύρθηκαν στα ανοιχτά είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο AFP ο Ζιέντ Σντίρι, περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας στην πόλη Σφαξ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα αυτοσχέδια σκάφη επέβαιναν περίπου 110 μετανάστες με προέλευση διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

