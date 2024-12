Μάγχη: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από δυστύχημα με βάρκα μεταναστών 

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ακτές του Καλαί, στη Βόρεια Γαλλία, προσπαθώντας να περάσουν στην Αγγλία μέσω του στενού της Μάγχης, ενώ άλλα περίπου 50 άτομα διασώθηκαν από το νερό.

Ο Guy Allemand, δήμαρχος της Sangatte, της κοινότητας στην οποία ανήκει η πόλη και το λιμάνι του Καλαί, Guy Allemand, επιβεβαίωσε τους θανάτους και δήλωσε ότι επτά ακόμη άτομα χρειάζονται εντατική φροντίδα.

Περίπου 50 μετανάστες έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα της γαλλικής ανθρωπιστικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Utopia 56, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ορισμένοι έχουν μεταφερθεί στη ναυτική βάση του Sangatte για την περίθαλψή τους.

Επιπλέον, δέκα άτομα με σοβαρή υποθερμία περιθάλπονται από πυροσβέστες.

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2024, 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μάγχη με μικρές βάρκες.

Αυτή τη φορά, ο συναγερμός για δυστύχημα με βάρκα μεταναστών σήμανε το πρωί της Κυριακής, 29 Δεκεμβρίου, γύρω στις 6.15 το πρωί, τοπική ώρα.

Έτσι, ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχε και ένα ελικόπτερο του Γαλλικού Ναυτικού

Οι σοροί δύο ενηλίκων ανασύρθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περίπου 45 λεπτά αργότερα, όπως δήλωσε μία αστυνομική πηγή στο τοπικό μέσο BFM TV.

Πιστεύεται ότι το πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες αντιμετώπισε προβλήματα κοντά στη δημόσια παραλία Bleriot-Plage.

