Τραγωδία με 76 νεκρούς στην Τουρκία: «Στο ξενοδοχείο των 810 ευρώ τη βραδιά, ο θάνατος ήρθε δωρεάν»

Σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, με τη μορφή φωτιάς, σε ένα πάλλευκο από το χιόνι τοπίο, ήρθε ο θάνατος για 76 ψυχές στην Τουρκία, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η πλειονότητα των 238 ανθρώπων που βρίσκονταν στο Grand Kartal, άκουσαν κάποιον να χτυπά τις πόρτες τους, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και να φωνάζει «φωτιά»! Όπως λέει το ιστορικό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Milliyet «στο ξενοδοχείο όπου η βραδιά κοστίζει 32.000 λίρες [810 ευρώ] ο θάνατος ήρθε δωρεάν». 76 άνθρωποι πέθαναν, 51 είναι τραυματισμένοι με την πλειονότητα να έχει δηλητηριαστεί από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα.

Μετά από ένα αλαλούμ συγκεχυμένων πληροφοριών, ξεκαθαρίστηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του 4ου ορόφου, επεκτάθηκε γρήγορα στη σκάλα και έτσι απέκοψε το ξενοδοχείο στα δύο.

Έτσι δικαιολογείται και το βίντεο που δείχνει ανθρώπους να φωνάζουν στα παράθυρα «Βοηθήστε μας, δεν μπορούμε να κατέβουμε».

Η πυροσβεστική χρειάστηκε περίπου δύο ώρες για να φτάσει στο ξενοδοχείο στα νότια του Μπολού (Κλαυδιόπολη), στην κορυφή Καρτάλκαγια, η οποία αποτελεί πανάκριβο θέρετρο για λάτρεις του σκι και του χιονιού. Μέχρι τότε άνθρωποι έδεναν τα σεντόνια τους και προσπαθούσαν να καταρριχηθούν από την πρόσοψη του ξενοδοχείου. Συναγερμός δεν χτύπησε ποτέ. Σκάλα εξόδου εξωτερική δεν υπάρχει πουθενά. Έξοδο κινδύνου, λένε οι διασωθέντες ότι δεν βρήκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες αποκάλυψαν τις ζοφερές εικόνες που απαθανάτισαν τα μάτια τους τις ώρες που εκτυλισσόταν η τραγωδία. Πατέρας έδεσε το ενός έτους μωρό του με σεντόνια και το έριξε από το παράθυρο. Όμως το σεντόνι δεν έφτανε μέχρι το έδαφος και ο πατέρας αναγκάστηκε να το ρίξει... Κανείς δεν ξέρει τη συνέχεια. Από την άλλη, μια νοσοκόμα, στον 11ο όροφο εθεάθη σε ένα παράθυρο με μία μακάβρια επιλογή: Να τα βάλει με τις φλόγες που βρίσκονταν στην πόρτα του δωματίου της ή να πηδήξει. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν στο CNN Türk ότι πήδηξε στο κενό...

