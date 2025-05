Τουρκική φρεγάτα καταπλέει στο Καράτσι εν μέσω της κρίσης Ινδίας-Πακιστάν

Λίγες μόλις ημέρες αφότου τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 προσγειώθηκε στο Καράτσι πυροδοτώντας φήμες για στρατιωτική υποστήριξη, πολεμικό πλοίο του τουρκικού ναυτικού, το TCG Büyükada, κατέπλευσε την Κυριακή στο λιμάνι του Καράτσι, εν μέσω τεταμένου κλίματος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Το τουρκικό πολεμικό πλοίο αναμένεται να παραμείνει στο Πακιστάν μέχρι τις 7 Μαΐου.

Η άφιξη του πλοίου συνέπεσε με τη συνάντηση του Τούρκου πρεσβευτή, Δρ. Ιρφάν Νεζίρογλου, με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, κατά την οποία εξέφρασε την «αλληλεγγύη της Άγκυρας προς το Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με πακιστανικά μέσα ενημέρωσης.

Turkish Naval Ship TCG BÜYÜKADA arrives at Karachi Port in Pakistan. Turkish Foreign Policy Experts want to play it down calling it a usual port visit after similar visit to Oman. Pakistan calls it a goodwill visit by Turkish Navy. The timing makes people question the motive. pic.twitter.com/YcFWrUSgSs