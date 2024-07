Τουρκία: Σε τροχιά ο πρώτος εγχώριας παραγωγής τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος

Η Τουρκία έθεσε σε τροχιά τον πρώτο εγχώριας παραγωγής τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο της, τον Turksat 6A, σε μια κίνηση για την οποία η Άγκυρα λέει πως θα διευρύνει τη δορυφορική κάλυψη της χώρας και θα καλύψει τις ανάγκες της για τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9 μετέφερε στο διάστημα το δορυφόρο από το Συγκρότημα Διαστημικών Εκτοξεύσεων 40 (SLC-40) στη Βάση της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η σημερινή εκτόξευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας «νέας φάσης» για την Τουρκία στην παραγωγή δορυφόρων. «Ως Τουρκία, παράγουμε πάνω από το 81% των υποσυστημάτων, των επίγειων δορυφορικών σταθμών και των λογισμικών στο πρόγραμμα 6Α, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας για το μέλλον της χώρας μας στο διάστημα με εθνικούς πόρους», δήλωσε.

Falcon 9 launches the @Turksat 6A mission to orbit from Florida pic.twitter.com/D5ZYGqTXgh