Τουρκία: Πλημμύρες σε σεισμόπληκτες περιοχές- Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χθεσινές πλημμύρες που σημειώθηκαν σε περιοχές που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου στην Τουρκία.

Κοντέινερ που φιλοξενούσε τετραμελή οικογένεια σεισμοπλήκτων στην Αντίγιαμαν παρασύρθηκε από χείμαρρο. «Δυστυχώς, εντοπίσαμε νεκρό έναν εκ των τεσσάρων αγνοουμένων. Η έρευνα για τους άλλους τρεις συνεχίζεται», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Στη Σανλιούρφα ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο πέρασμά τους, πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια, μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, δείχνουν βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

