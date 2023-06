Τουρκία: Ο Ερντογάν ορκίστηκε και μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκινά επίσημα τη νέα του θητεία μετά την σημερινή ορκωμοσία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπό βροχή μετέβη στην τουρκική Βουλή για να ορκιστεί ενώπιον της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της χώρας και τον υποδέχθηκε με επίσημη τελετή ο προσωρινός πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Αφού χαιρέτισε τη φρουρά ο Ερντογάν μετέβη στην αίθουσα της Συνέλευσης. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος άνοιξε τη συνεδρίαση, στη συνέχεια κάλεσε τον Τούρκο ηγέτη και του έδωσε την εντολή του ως είθισται.

Στον όρκο που έδωσε ο Ερντογάν πέραν των εθνικών αναφορών υπήρξαν και σημεία που είχαν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου, θα προστατεύσω την ύπαρξη και την ανεξαρτησία του κράτους, την αδιαίρετη ακεραιότητα της πατρίδας και του έθνους, την άνευ όρων κυριαρχία του έθνους. Ορκίζομαι στην τιμή και στην αξιοπρέπειά μου ότι δεν θα παρεκκλίνω από το δικαίωμα του καθενός σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να προστατεύσω και να δοξάσω την τιμή της Δημοκρατίας της Τουρκίας και να εκπληρώσω το καθήκον μου με αμεροληψία», ανέφερε.

Κατόπιν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί το Ανίτκαμπιρ. Το Ανίτκαμπιρ είναι το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ.

21 αρχηγοί κρατών θα παραστούν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην πανηγυρική τελετή, η οποία έχει υψηλού επιπέδου συμμετοχή από 78 χώρες. Στην τελετή θα παραστούν συγκεκριμένα οι πρωθυπουργοί 13 χωρών. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Κασκαρέλης.

Ο ίδιος ο Ερντογάν αναμένεται να ανακοινώσει το νέο υπουργικό συμβούλιο το βράδυ στο Μέγαρο Τσάνκαγια.

