Τουρκία: Νέα αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Συρία - «Εξουδετερώθηκαν» Κούρδοι μαχητές

Η Τουρκία εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια Συρία.

Οι αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας έλαβαν χώρα σήμερα, ενώ, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Άμυνας της χώρας, καταστράφηκαν 15 κουρδικοί στόχοι. Στην ίδια ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου αναφέρεται πως πολλοί μαχητές «εξουδετερώθηκαν».

Αν και δεν διευκρινίστηκε σε ποιες περιοχές έγιναν οι αεροπορικές επιδρομές, στην ανακοίνωση του υπουργείου γίνεται λόγος ότι ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν μια βάση μαχητών, καταφύγια και αποθήκες. Σ’ όλα πιστεύεται ότι κρύβονταν οι Κούρδοι μαχητές.

🔴Turkey continues airstrikes in Northern Syria following its claim that the perpetrators of the Ankara bombing came from Syria, resulting in damage to numerous energy and infrastructure facilities and casualties.https://t.co/uGknJ3cPUG