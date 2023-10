Επίθεση με drone σε στρατιωτική ακαδημία στη Συρία- Πάνω από 100 οι νεκροί

Ξεπέρασαν τους 100 μέχρι στιγμής οι νεκροί από την επίθεση με drone στην στρατιωτική ακαδημία της Χομς στην κεντρική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι τραυματίες από την επίθεση με drone ανέρχονται σε 125.

Η επίθεση έγινε σήμερα ενώ διεξαγόταν τελετή προαγωγής αξιωματικών του συριακού στρατού. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι απόφοιτοι της στρατιωτικής ακαδημίας και 12 πολίτες, ανέφερε η ΜΚΟ.

«Τρομοκρατικές οργανώσεις στόχευσαν μια τελετή προαγωγής αξιωματικών στη στρατιωτική ακαδημία της Χομς, χρησιμοποιώντας drones φορτωμένα με εκρηκτικά, αμέσως μετά τη λήξη της τελετής», ανέφερε νωρίτερα ο συριακός στρατός ενώ έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους «στρατιωτικοί και πολίτες και δεκάδες τραυματίες» μεταξύ των οποίων αξιωματικοί και μέλη των οικογενειών τους.

Ο στρατός διεμήνυσε ότι θα «απαντήσει αποφασιστικά σε αυτή τη δειλή, πρωτοφανή τρομοκρατική επίθεση».

Ανάληψη ευθύνης δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ωστόσο σημειώνεται πως τζιχαντιστικές οργανώσεις που ελέγχουν μέρος της συριακής επικράτειας, χρησιμοποιούν ορισμένες φορές οπλισμένα drones.

About a hundred person reported dead in a drone attack on a graduation ceremony in the Military Academy in Homs/Syria. pic.twitter.com/rye9l9R0xu