Στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει οι αδέσποτοι σκύλοι στην Τουρκία, με εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απόφαση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις των φιλόζωων.

Στις 25 Δεκεμβρίου ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή στους δήμους να πιάνουν τους «επικίνδυνους» αδέσποτους σκύλους και να τους τοποθετούν σε καταφύγια. Οι δηλώσεις του έγιναν έπειτα από επίθεση δύο πιτ μπουλ σε τετράχρονο παιδί, στην επαρχία Αντέπ.

Όμως, σημειώνει η τουρκική ιστοσελίδα Duvar, ο Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε αυτό το περιστατικό για να ζητήσει να φύγουν τα ζώα από τους δρόμους. Μετά την εντολή του, οι αρχές σε όλη τη χώρα άρχισαν να πιάνουν σκύλους και να τους μεταφέρουν σε καταφύγια.

Οι ενέργειες αυτές προκαλούν την έντονη αντίδραση των φιλόζωων. Την Κυριακή στην Άγκυρα έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από περίπου 250 μέλη οργανώσεων, που απαίτησαν την προστασία των αδέσποτων σκύλων. Οι δήμοι συλλέγουν δεκάδες χιλιάδες σκύλους, παρότι τα καταφύγια ζώων τους δεν μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 300-400, υποστηρίζουν οι ακτιβιστές.

«Πού μεταφέρονται αυτά τα ζώα;», δήλωσε ο Χαϊντάρ Οζκάν, επικεφαλής της Συνομοσπονδίας για τα Δικαιώματα των Ζώων, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Συμπλήρωσε ότι οι 1.200 από τους 1.389 δήμους δεν έχουν καταφύγια ζώων και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν είναι σαν «στρατόπεδα θανάτου». Μάλιστα, επεσήμανε ότι δεν γίνονται στειρώσεις ούτε θεραπείες σε αυτά τα καταφύγια και ζήτησε να απαγορευθεί αυστηρά η πώληση ζώων σε pet shop και στο διαδίκτυο.

Turkish animal right defenders reenact capture of stray dogs in protest #Turkey https://t.co/wYqeZBffuT pic.twitter.com/zR5KzL2eNh