Χριστούγεννα 2025: Η φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης

Σε μία άκρως εντυπωσιακή τελετή, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης.

Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center, στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης, άναψε, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών Χριστουγέννων.

Το επιβλητικό έλατο Νορβηγίας, ύψους περίπου 23 μέτρων και βάρους 11 τόνων, ταξίδεψε πάνω από 200 χιλιόμετρα από το East Greenbush της Νέας Υόρκης, μέχρι το Rockefeller Center, όπου και θα λάμπει για όλη τη διάρκεια των εορτών.

Μόλις άναψαν τα 50.000 πολύχρωμα φώτα του αλλά και το αστέρι Swarovski στην κορυφή του, βάρους περίπου 408 κιλών, η χορωδία άρχισε να τραγουδά το «Joy to the World», δημιουργώντας μια μαγική γιορτινή ατμόσφαιρα.

The Christmas tree is lit during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S.



via Reuters#picturestory #Christmas #ChristmasTree #Manhattan #NewYork pic.twitter.com/Pa7vbUs1vI — Picture Story (@PictureStorry) December 4, 2025

✨🎄 It’s time! The Rockefeller Center Christmas Tree is lit for the season! pic.twitter.com/jvLd0tQZUa — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

Το οικογενειακό δέντρο που έγινε «σύμβολο των Χριστουγέννων»

Η Judy Russ, που μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το δέντρο της θα γινόταν φέτος το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο σύμβολο της Αμερικής. «Νόμιζα ότι ονειρεύομαι. Έπρεπε να επιστρέψουμε σπίτι για να συνειδητοποιήσω πως ήταν αλήθεια», είπε συγκινημένη στην NBC News.

Το δέντρο επελέγη από τον επικεφαλής κηπουρό του Rockefeller Center, Έρικ Πάουζε, ο οποίος είδε από κοντά το δέντρο στην αυλή των Russ και εντυπωσιάστηκε από το μέγεθος και το σχήμα του. Η Judy αφιέρωσε τη φετινή στιγμή στον σύζυγό της, Dan Russ, που πέθανε το 2020 σε ηλικία μόλις 32 ετών.

«Ξέρω ότι θα λάτρευε να ήταν ζωντανός. Πάντα λέγαμε ότι μια μέρα το δέντρο μας θα στολίσει το Rockefeller Center. Τώρα έγινε πραγματικότητα, το δέντρο της οικογένειάς μου είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο όλου του κόσμου», είπε με δάκρυα στα μάτια. Η Judy και ο μικρός γιος της, Liam, θα ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη φωταγώγηση του δέντρου στις 3 Δεκεμβρίου.

Χιλιάδες Νεοϋορκέζοι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Rockefeller Plaza, ενώ εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν τη γιορτή ζωντανά στην εκπομπή «Christmas in Rockefeller Center» μέσα από το NBC και το Peacock.

«Κάθε χρόνο κλαίω στο σαλόνι μου όταν ανάβει το δέντρο στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά θα είμαι εκεί, και μάλλον θα είμαι ασυγκράτητη από τη συγκίνηση», είπε χαμογελώντας η Judy.