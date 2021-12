Τουρκία: Ισχυρές καταιγίδες με έξι νεκρούς - Χάος στους δρόμους με πτώσεις οροφών και παράσυρση ανθρώπων

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και τις γύρω από αυτήν περιοχές.



Ισχυροί άνεμοι έντασης άνω των 130 χλμ/ώρα έπληξαν πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Κωνσταντινούπολης, «ξεριζώνοντας» στέγες, ανατρέποντας μεγάλα οχήματα, βυθίζοντας δεμένα πλοία, παρασύροντας ανθρώπους.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz