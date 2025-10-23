ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Η νέα διάταξη κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ απειλεί την ελευθερία του Τύπου

Το 11ο Δικαστικό Πακέτο της Τουρκίας περιλαμβάνει διάταξη κατά των LGBTQ+, που ποινικοποιεί την ενημέρωση για την κοινότητα

LifO Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ) συμμετείχε στις φωνές διεθνών οργανισμών που ζητούν την άμεση αφαίρεση της αναφερόμενης αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ διάταξης από το 11ο Πακέτο Δικαιοσύνης της Τουρκίας, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει και ακόμη και να ποινικοποιήσει την ενημέρωση για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στη χώρα.

Το προσχέδιο του 11ου Πακέτου Δικαιοσύνης κοινοποιήθηκε στα μέλη του τύπου την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να υποβληθεί στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας τις επόμενες ημέρες. Υπό τον τίτλο «Ασεβείς πράξεις», το προσχέδιο εισάγει μια αποκαλούμενη «τουρκικού τύπου απαγόρευση της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας». Σύμφωνα με τη διάταξη, προβλέπονται ποινές φυλάκισης έως τρία έτη για οποιαδήποτε συμπεριφορά ή στάση «αντίθετη με το βιολογικό φύλο και τη δημόσια ηθική», καθώς και για τον έπαινο, την προώθηση ή ενθάρρυνση τέτοιων πράξεων. Στη σημερινή του μορφή, η πρόταση είναι ακόμη πιο ευρεία και ασαφής από την αντίστοιχη «απαγόρευση προπαγάνδας υπέρ των ομοφυλοφίλων» στη Ρωσία το 2013, αποτελώντας σοβαρή απειλή για την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου στην Τουρκία.

Η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης θα περιορίσει το δικαίωμα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών που είναι κρίσιμες για τη ζωή τους. Δημοσιογράφοι που καλύπτουν θέματα όπως παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεξουαλική υγεία ή Pride, θα κινδυνεύουν με ποινική δίωξη βάσει της κατηγορίας «προώθησης».

Τουρκία: Παραβιάσεις δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ και περιορισμοί στη δημοσιογραφία

Από το 2025, που κηρύχθηκε «Έτος της Οικογένειας», έχουν σημειωθεί πολλαπλές παραβιάσεις εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ δημοσιογραφίας στην Τουρκία. Τον Φεβρουάριο, η Γιλντίζ Ταρ, διευθύντρια του KAOS GL, της μεγαλύτερης και παλαιότερης ΛΟΑΤΚΙ+ ειδησεογραφικής πλατφόρμας της χώρας, και εξέχουσα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της κοινότητας, συνελήφθη.

Τον Ιούνιο, το ιστολόγιο και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του KAOS GL μπλοκαρίστηκαν με την κατηγορία ότι «παρακίνησαν το κοινό σε διάπραξη εγκλημάτων». Τον ίδιο μήνα, δημοσιογράφοι που κάλυπταν την πορεία των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Κωνσταντινούπολη συνελήφθησαν και στη συνέχεια διώχθηκαν ποινικά.

Ο ανταποκριτής του T24, Τζαν Οζτούρκ, ερωτήθηκε από τους εισαγγελείς μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από ακαδημαϊκό που ισχυριζόταν ότι προσέφερε «θεραπεία μεταστροφής» σε ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά. Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (RTÜK) επέβαλε επίσης πρόστιμα σε πλατφόρμες streaming όπως το Netflix για φιλοξενία ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχομένου.

Με την εισαγωγή της προτεινόμενης διάταξης στο 11ο Πακέτο Δικαιοσύνης, οι παραβιάσεις δικαιωμάτων θα κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο, ποινικοποιώντας μια ήδη δύσκολη εργασία, την ενημέρωση για ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+. Επιπλέον, ασαφείς όροι όπως «αντίθετο με το βιολογικό φύλο» ή «αντίθετο με τη δημόσια ηθική» θα επιτρέψουν αυθαίρετες παρεμβάσεις στον Τύπο και την κοινωνία των πολιτών.

Η πρόταση αυτή δεν στοχεύει μόνο τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αλλά θέτει υπό απειλή ποινικής δίωξης και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ζητήματα σχετικά με την κοινότητα και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι υπογράφοντες οργανισμοί που υπερασπίζονται τον Τύπο και την ελευθερία έκφρασης καλούν επειγόντως στην άμεση κατάργηση αυτής της διάταξης από το 11ο Δικαστικό Πακέτο.

