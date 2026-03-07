Britney Spears: «Όλοι δικαιούνται ιδιωτικότητα» - Η πρώτη αντίδραση του πρώην συζύγου της για τη σύλληψη

Ο Σαμ Ασγκάρι μίλησε για τη σύλληψη της πρώην συζύγου του, Britney Spears, εκφράζοντας κατανόηση και τονίζοντας ότι όλοι κάνουν λάθη.

Ο 32χρονος ρωτήθηκε για το περιστατικό με την Britney Spears κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News την Παρασκευή 6 Μαρτίου. «Όταν πρόκειται για ανθρώπους που κάνουν λάθη, το καταλαβαίνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι της αξίζει λίγη ιδιωτικότητα. «Πιστεύω ότι όλοι δικαιούνται την ιδιωτική τους ζωή. Και ελπίζω ότι τα MME έχουν μάθει από το παρελθόν και θα της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται», συμπλήρωσε.

Η 44χρονη συνελήφθη το βράδυ της 4ης Μαρτίου στη Βεντούρα της Καλιφόρνιας, με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο σπίτι της νωρίς το επόμενο πρωί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχαίας της Καλιφόρνιας, το ΙΧ που οδηγούσε εντοπίστηκε να κινείται με επικίνδυνο τρόπο και μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι αρχές να τη σταματήσουν για έλεγχο. Οι αρχές ανέφεραν ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Εκπρόσωπος της Spears δήλωσε στο PEOPLE ότι η σύλληψη ήταν «ένα δυσάρεστο περιστατικό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί». Όπως ανέφερε, η τραγουδίστρια σκοπεύει να ακολουθήσει τα απαραίτητα νομικά βήματα και να συμμορφωθεί με τον νόμο.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας αλλαγής που χρειαζόταν εδώ και καιρό στη ζωή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι οι κοντινοί της άνθρωποι σκοπεύουν να τη στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Με πληροφορίες από PEOPLE