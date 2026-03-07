ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ιράν: Στη δημοσιότητα φωτογραφία με τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ

Οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πένθους

The LiFO team
The LiFO team
Ιράν: Αυτά είναι τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ Facebook Twitter
Φωτ. Κηδείες των μαθητριών μετά το φερόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν / IRANIAN FOREIGN PRESS DEPARTMENT
0

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία που, όπως υποστηρίζουν, απεικονίζει τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά, ενώ το σχολείο είχε συνολικά 264 μαθητές. Μια λίστα που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά ΜΜΕ περιλαμβάνει τα ονόματα 56 από τα θύματα, με 48 εξ αυτών να είναι ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Δεν έχει γίνει ανεξάρτητη επαλήθευση όλων των στοιχείων, αν και σε ορισμένα βίντεο φαίνονται φέρετρα με τα ίδια ονόματα και φωτογραφίες παιδιών μέσα σε σάκους.

Οι Ιρανικές αρχές απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη γενικότερη σύγκρουση στην περιοχή, αν και καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η ανθρωπιστική αντίδραση στο Ιράν ήταν άμεση και έντονη: χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κηδείες παιδιών και καθηγητών, με φέρετρα καλυμμένα με τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πλήθος κόσμου να κρατά φωτογραφίες των θυμάτων.

Η τραγωδία υπογραμμίζει τη φρίκη της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιμάκωσης του πολέμου για αθώους πολίτες, ιδιαίτερα παιδιά.

Οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πένθους, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Οι τρεις δεσμεύσεις του Τραμπ για το Ιράν

Ο Τραμπ τοποθετεί τον εαυτό του ως κεντρικό παράγοντα στο μέλλον του Ιράν μετά τον πόλεμο, απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση», θέλοντας λόγο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη και προσφέροντας πλήρη ασυλία σε όσους στρέφονται εναντίον του καθεστώτος
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Δεν είμαστε εύκολη λεία» διαμηνύει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Δεν είμαστε εύκολη λεία» διαμηνύει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους «εχθρούς» της χώρας, τονίζοντας ότι η ευημερία και η εικόνα σταθερότητας των Εμιράτων δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη αδυναμίας
THE LIFO TEAM
 
 