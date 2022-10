Τουρκία: Η Ελλάδα να σταματήσει τη «σκληρή μεταχείριση» των προσφύγων - «Αβάσιμες οι κατηγορίες εναντίον μας»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν κάλεσε τη χώρα μας να σταματήσει τη «σκληρή μεταχείριση» των προσφύγων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Καλούμε την Ελλάδα να εγκαταλείψει το συντομότερο δυνατό τη σκληρή μεταχείριση των προσφύγων, να σταματήσει τις αβάσιμες και ψευδείς κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας και να επιδείξει κρατική σοβαρότητα», ανέφερε στο Twitter ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος γράφει για μια «ελληνική μηχανή ψευδών ειδήσεων» που «είναι και πάλι σε λειτουργία».

«Μπερδεύοντας την Ελλάδα με την Τουρκία, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με τις αναρτήσεις ψευδών, λανθασμένων περιεχομένων προσπάθησε να καταδείξει τη χώρα μας ύποπτη», σημειώνει.

Τα σχόλιά του αξιωματούχου μία ημέρα αφότου ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης κατηγόρησε την Τουρκία για τις σοκαριστικές εικόνες με τους 92 γυμνούς πρόσφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο: «Ντροπή για τον πολιτισμό η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε 92 μετανάστες τους οποίους διασώσαμε στα σύνορα», ανέφερε σε ανάρτηση.

«Με αυτές τις μάταιες και γελοίες προσπάθειες, η Ελλάδα έδειξε για άλλη μια φορά σε ολόκληρο τον κόσμο ότι δεν σέβεται την αξιοπρέπεια των προσφύγων, δημοσιεύοντας φωτογραφίες αυτών των καταπιεσμένων ανθρώπων που έχει απελάσει αφού τους απέσπασε τα προσωπικά τους αντικείμενα», δήλωσε ο Αλτούν.

«Οι ελληνικές αρχές συνεργαζόμενες με τη Frontex, πρέπει να λογοδοτήσουν για τα μωρά που έγιναν αιτία να πνιγούν στο Αιγαίο, τους ανθρώπους που έγδυσαν, χτύπησαν με ζώνες και άφησαν να πεθάνουν από το κρύο στον Έβρο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα διά μέσου του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών της γείτονος, Ισμαΐλ Κατακλί, η Τουρκία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή όσον αφορά στο ζήτημα των 92 παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν, γυμνοί, στις όχθες του ποταμού Έβρου.

«Καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, απλά προσπαθείτε να εκθέσετε την εικόνα της δικής σας σκληρότητας σαν να το έκανε η Τουρκία», έγραψε στο Twitter.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ