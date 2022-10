Έβρος: Η Τουρκία αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των 92 μεταναστών και καταγγέλλει την Ελλάδα

Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή όσον αφορά στο ζήτημα των 92 παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν, γυμνοί, στις όχθες του ποταμού Έβρου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, Ισμαΐλ Κατακλί, επεσήμανε σήμερα πως «καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, απλά προσπαθείτε να εκθέσετε την εικόνα της δικής σας σκληρότητας σαν να το έκανε η Τουρκία».

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C'mon, it's not big deal; just be little bit civilised!