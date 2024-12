Τουρκία: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στη βορειοδυτική Τουρκία, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο CNN Turk.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο, το οποίο πρόσθεσε επικαλούμενο τον κυβερνήτη της ότι δεν υπάρχουν υποψίες πως η έκρηξη οφείλεται σε πράξη δολιοφθοράς.

Ο κοινοτάρχης του χωριού που βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που έγινε αισθητή μια δόνηση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχίας Ισμαήλ Ουστάογλου υπάρχει ανησυχία για αύξηση του απολογισμού των θυμάτων.

At least 12 killed in blast at plant in northwest Turkey Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/SncygshWKp

‼️ BREAKING: An explosion occurred at a factory producing explosives in Balıkesir Province, Turkey



According to local media, 12 people were killed and three were injured. Authorities have ruled out the risk of another explosion and the possibility of sabotage. pic.twitter.com/mdRbAAzc9L