Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από την κακοκαιρία στο Χιούστον- Μαζικές διακοπές ρεύματος

Το Χιούστον στο Τέξας βρισκόταν σε κατάσταση «ανάκαμψης» το πρωί της Παρασκευής μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, να προκληθούν υλικές ζημιές σε κατοικίες και να ξεριζωθούν δέντρα.

Ο δήμαρχος είπε ότι τουλάχιστον τέσσερα θύματα που σχετίζονται με την καταιγίδα έχουν επιβεβαιωθεί. «Περισσότερες από 800.000 οικογένειες είναι χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια δήλωσε ότι δύο από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων, ενώ ένα τρίτο άτομο έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με γερανό».

Περισσότερες από 420.000 διακοπές, ή το 20% του συνόλου των λογαριασμών ρεύματος, αναφέρθηκαν στην περιοχή του Χιούστον από το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με το USA TODAY.

🛑 for everyone’s safety, please STAY OFF the roads this morning.

🚧 City employees are conductimg damage assessments and clearing debris following the deadly storm.

🍃 Fallen trees, power lines and broken glass have made some areas impassable

📱 use the 311 app to report… pic.twitter.com/ZfFhrYV5Dy