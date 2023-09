Τούφα μαλλιών νεαρού πρίγκιπα επιστρέφει στην Αιθιοπία, από τη Βρετανία- Η ιστορία του Alemayehu

Μια τούφα μαλλιών ενός νεαρού πρίγκιπα της Αιθιοπίας, ο οποίος πέθανε πριν από 140 χρόνια, παραδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε εκπροσώπους της πατρίδας του.

Το 1868, Βρετανοί στρατιώτες πήραν τον πρίγκιπα Alemayehu αφού εισέβαλαν στο φρούριο του πατέρα του, αυτοκράτορα Tewodros II, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο διάδοχος πέθανε σε ηλικία 18 ετών το 1879 μετά από μια προβληματική διαμονή και ανατροφή στη Βρετανία. Ενταφιάστηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ κοντά στο Λονδίνο, αλλά πρόσφατα απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την επιστροφή της σορού του.

Ένας από τους συγγενείς του πρίγκιπα, ο Fasil Minas, εξέφρασε την ελπίδα ότι η παράδοση των μαλλιών του πρίγκιπα θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή και της σορού του στην Αιθιοπία.

Σε μια τελετή στο Λονδίνο το βράδυ της Πέμπτης, ο πρέσβης της Αιθιοπίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Teferi Melesse παρέλαβε την τούφα των μαλλιών, καθώς και ορισμένα άλλα αντικείμενα που είχαν πάρει οι Βρετανοί από το φρούριο Maqdala του αυτοκράτορα Tewodros. Χαιρέτισε την επιστροφή τους, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν στη θέση που τους αρμόζει, όπου μπορούν να συνεχίσουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές. Είπε ακόμα ότι η Αιθιοπία θα συνεχίσει να πιέζει το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει και άλλα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το φρούριο.

Ο πρίγκιπας μεταφέρθηκε στο Λονδίνο σε ηλικία μόλις επτά ετών και ως ορφανό προκάλεσε τη συμπάθεια της βασίλισσας Βικτωρίας. Συμφώνησε να τον υποστηρίξει οικονομικά και τον έθεσε υπό την κηδεμονία του λοχαγού Tristram Charles Sawyer Speedy, του ανθρώπου που είχε συνοδεύσει τον πρίγκιπα από την Αιθιοπία.

Το Ίδρυμα Scheherazade Foundation, το οποίο διευκόλυνε την επιστροφή της τούφας μαλλιών, δήλωσε ότι αρχικά βρισκόταν στην κατοχή του Captain Speedy.

Ο Alula Pankhurst, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αποκατάστασης Κληροδοτημάτων της Αιθιοπίας, δήλωσε στο BBC ότι χαιρετίζει την επιστροφή των μαλλιών, αλλά δήλωσε ότι αυτή θα πρέπει να είναι μόνο η αρχή.

