Τοξική ομίχλη στο Νέο Δελχί- Οι κάτοικοι αψήφησαν τις απαγορεύσεις και πέταξαν κροτίδες

Μια τοξική ομίχλη άρχισε να διαχέεται στο Νέο Δελχί την Κυριακή, καθώς οι κάτοικοι της πόλης αψήφησαν την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων τη νύχτα του Ντιβάλι, της ετήσιας ινδουιστικής γιορτής του φωτός.

Οι άνθρωποι στην πόλη του Νέου Δελχί έσκασαν κροτίδες μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, παρά την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης.

Το Δελχί μάχεται με τον τοξικό αέρα εδώ και εβδομάδες, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει πρόωρες χειμερινές διακοπές για τα σχολεία σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα παιδιά.

Η πόλη βρίσκεται υπό την απειλή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους λόγω παραγόντων όπως οι εκπομπές ρύπων από τα οχήματα και η ατμοσφαιρική σκόνη.

Crackers illegal?! Fucking joke of a city with no brains. Everyone (Barring a few) from the learned to illiterate, rich to the poor is bursting crackers and there is nothing stopping them. These people will wake up tomorrow and cry, bitch and moan about the AQI #DELHIPOLLUTION pic.twitter.com/3x4eSBF1TT