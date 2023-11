«Πνίγηκε» από την ατμοσφαιρική ρύπανση το Νέο Δελχί

Το Νέο Δελχί πρόκειται να περιορίσει τη χρήση οχημάτων με σκοπό τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία έχει φθάσει σε απελπιστικά επίπεδα.

Εκατομμύρια πολίτες στην Ινδία έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα. Η διοίκηση στο Νέο Δελχί προτίθεται να περιορίσει τη χρήση οχημάτων την επόμενη εβδομάδα για να περιορίσει την αυξανόμενη ρύπανση, καθώς η ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα της Ινδίας παρέμεινε επικίνδυνη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παρά τις προσπάθειες μετριασμού της ρύπανσης.

Το Νέο Δελχί συγκαταλέγεται κάθε χρόνο στις πόλεις με την υψηλότερη ρύπανση στον κόσμο πριν από την έναρξη του χειμώνα, όταν οι ήρεμοι άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες παγιδεύουν ρύπους από πηγές όπως τα οχήματα, οι βιομηχανίες, η σκόνη από τις διάφορες κατασκευές και τα υπολείμματα καλλιεργειών που καίγονται σε κοντινά χωράφια.

The Indian capital, New Delhi, will restrict use of vehicles next week to curb rising pollution as air quality in the city remained dangerously unsafe for a third consecutive day despite mitigation efforts. #CGTNAmerica pic.twitter.com/k25Biy3hTl