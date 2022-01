Με δακρυγόνα και κανόνια νερού απάντησε η αλβανική αστυνομία σε διαδηλωτές, που πετούσαν πέτρες στην προσπάθειά τους να εισβάλουν στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι διαδηλωτές ήταν υποστηρικτές του πρώην προέδρου και πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, ο οποίος αποβλήθηκε από το κόμμα πέρυσι, όταν η Ουάσιγκτον τον έκρινε person non grata και του απαγόρευσε την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες για φερόμενη διαφθορά.

Ο Μπερίσα, ο οποίος αρνείται ότι υπέπεσε σε αδικοπραγία, έχει εκφράσει έντονα την αμφισβήτησή του κατά του αρχηγού του κόμματος Λουλζίμ Μπάσα. Τον περασμένο μήνα, ο Μπερίσα συγκάλεσε συνέλευση του κόμματος και αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός.

Κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Σαββάτου, οι υποστηρικτές του Μπερίσα χρησιμοποίησαν σφυριά για να σπάσουν τις νεοεγκατεστημένες μεταλλικές πόρτες ασφαλείας στα γραφεία του κόμματος και σκάλες προκειμένου να φτάσουν στον δεύτερο όροφο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι άνθρωποι μέσα στο κτίριο προσπάθησαν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές ψεκάζοντάς τους με πυροσβεστήρες πριν φτάσει η αστυνομία.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αλβανία Γιούρι Κιμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της ανησυχεί βαθιά για την πρόσφατη ένταση γύρω από το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Όσοι υποκινούν τη βία ή υπονομεύουν το κράτος δικαίου θα λογοδοτήσουν», ανέφερε σε tweet.

Hundreds of #protesters, supporters of former Prime Minister #SaliBerisha, attacked the headquarters of the #DemocraticParty on Saturday, in a #protest against the leader of this party #LulzimBasha. #Albania #Tirana #Protest pic.twitter.com/E2sUBi5ddJ