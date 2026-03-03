ΔΙΕΘΝΗ

Διεθνή

Axios: Τα ΗΑΕ σκέφτονται στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν

Νέες ισχυρές εκρήξεις σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι - 800 ιρανικοί πύραυλοι και drones έχουν πλήξει τη χώρα

The LiFO team
The LiFO team
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων / EPA
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones συνεχίζονται στο έδαφός τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πρωτοφανής για τα Εμιράτα και αποτυπώνει το κλίμα οργής που επικρατεί στον Κόλπο μετά τις επιθέσεις που, όπως υποστηρίζεται, έπληξαν πολιτικές υποδομές, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Τα ΗΑΕ φέρονται να είναι η χώρα που έχει δεχθεί τα περισσότερα πλήγματα από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ακόμη περισσότερα από το Ισραήλ.

ΗΑΕ: Πώς τα έχει πλήξει το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Αμιράτων ανακοίνωσε ότι έχουν εκτοξευθεί εναντίον τους:

  • 186 βαλλιστικοί πύραυλοι (οι 172 αναχαιτίστηκαν, 13 έπεσαν στη θάλασσα και ένας έπληξε έδαφος των Εμιράτων)
  • 812 drones, εκ των οποίων 755 καταρρίφθηκαν και 57 έπληξαν στόχους στη χώρα

Από τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τρεις αλλοδαποί και περίπου 70 άτομα έχουν τραυματιστεί. Στο λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι ξέσπασαν πυρκαγιές από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων, ενώ drone έπληξε πολυτελές ξενοδοχείο στην Παλμ Τζουμέιρα.

ΗΑΕ: Η οργή στον Κόλπο

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι, «κανένα κράτος στον κόσμο δεν θα παρέλειπε να επανεξετάσει τη στάση άμυνάς του υπό τέτοιες συνθήκες».

Στην πρώτη ημέρα του πολέμου, το Ιράν επιτέθηκε σε ΗΑΕ, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τη δεύτερη ημέρα οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε Ομάν και Σαουδική Αραβία. Το Κατάρ ανέστειλε μεγάλο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου, ενώ ιρανικό drone έπληξε την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι και η Σαουδική Αραβία ίσως εξετάζει στρατιωτική απάντηση.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, έγραψε ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης ήταν «στρατηγικό λάθος» που απομόνωσε το Ιράν σε μια κρίσιμη στιγμή.

Οι ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων έχουν μετατρέψει τον πόλεμο σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση, εμπλέκοντας χώρες που αρχικά δεν ήθελαν να συμμετάσχουν. Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης «Epic Fury», το Ιράν έχει στοχεύσει αμερικανικές βάσεις και υποδομές σε ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία και Ιράκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση ενδέχεται να διαρκέσει «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από Axios

