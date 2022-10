Τι κάνουν οι χώρες της Ευρώπης για να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος

Η ενεργειακή κρίση έχει ωθήσει τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη να λάβουν δραστικά μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης.

Το Παρίσι σβήνει τα φώτα στον πύργο του Άιφελ, μία ώρα νωρίτερα. Το Μιλάνο κλείνει τα δημόσια σιντριβάνια και το Ανόβερο προσφέρει πλέον στους χρήστες των δημόσιων γυμναστηρίων κρύο και όχι ζεστό νερό στα ντουζ.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συστήνουν στους πολίτες να λάβουν και αυτοί στα νοικοκυριά τους μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής, από τις 4 μμ. ως τις 7 μ.μ., να προμηθευτούν με ηλεκτρικές κουβέρτες και να μειώσουν τη χρήση των αυτοκινήτων τους, στον απόηχο της κρίσης που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Παγκόσμια εταιρεία λιανικής συστήνει στο προσωπικό της να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Τι σημαίνει αυτό; Να χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί τις κυλιόμενες και τα ασανσέρ, να χρησιμοποιούν εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια τους και να βγάζουν από τις πρίζες τις ηλεκτρικές συσκευές.

Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο μπλόκαρε μία καμπάνια ύψους 15 εκατ. λιρών για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην διατήρηση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, με την κυβέρνηση να αντιτίθεται με το σκεπτικό ότι «δεν είμαστε κράτος - νταντά».

Αλλά, σε ολόκληρη την Ευρώπη, κεντρικές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, προκειμένου να φθάσουν στον στόχο της Ευρώπης για μείωσης της τάξης του 15% μέχρι τον επόμενο Μάρτιο.

Όλα τα κράτη- μέλη μετριάζουν τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια, με σταθερή θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου ενώ μερικές χώρες προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

Γαλλία

Τα φώτα στο πιο διάσημο κτίριο της παριζιάνικης πρωτεύουσας, στον Πύργο του Άιφελ θα κλείνουν μία ώρα νωρίτερα, ώστε να εξοικονομηθεί ενεργειακό κόστος ύψους 4% καθώς η χώρα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης.

Η κυβέρνηση στη Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει μία τεράστια καμπάνια ενημέρωσης, «Κάθε κίνηση μετρά» ενθαρρύνοντας τους πολίτες και τις βιομηχανίες να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν.

Διάσημοι οίκοι μόδας, όπως ο LVMH, που έχει περισσότερα από 500 καταστήματα μεταξύ των οποίων και τους οίκους Dior, Givenchy και Tiffany καθώς και αλυσίδες σουπερμάρκετ όπως οι LeClerc και Carrefour σβήνουν τα φώτα στα καταστήματά τους τρεις ώρες νωρίτερα.

Συστήνεται δε, στους εργαζόμενους να υιοθετήσουν «νέες συμπεριφορές κατανάλωσης ενέργειας», όπως η χρήση σκαλοπατιών αντί για ανελκυστήρες, η μη χρήση εκτυπωτών και η αποσύνδεση υπολογιστών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Καλούνται επίσης οι πολίτες να διατηρήσουν στα σπίτια τους τη θέρμανση στους 19 βαθμούς Κελσίου ή χαμηλότερα. Ενδεικτικά προτείνονται οι 19 βαθμοί Κελσίου σε σαλόνια και κουζίνες και οι 17 βαθμοί Κελσίου στα υπνοδωμάτια.

Επίσης, τους συστήνεται να ρίξουν τη θερμοκρασία του λέβητα στους 55 βαθμούς Κελσίου, να χρησιμοποιούν τις συσκευές ενέργειας όπως πλυντήρια πιάτων και ρούχων σε ώρες εκτός αιχμής και να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αναμονής σε συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων και των Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Τα νοικοκυριά δε, που το κάνουν θα ανταμειφθούν με ένα «μπόνους», οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα.

Έχει συσταθεί δε, σε διαχειριστές κτιρίων να αλλάξουν τις λάμπες σε λαμπτήρες LED, να απενεργοποιούν τους λέβητες ζεστού νερού εκτός εάν είναι απαραίτητοι και να μην θερμαίνουν γραφεία πάνω από τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις καλούνται να μειώσουν τη θέρμανση τους κατά δύο βαθμούς Κελσίου και οι δημόσιες πισίνες κατά ένα βαθμό Κελσίου, ενώ θα χαμηλώσει η ένταση στα φώτα των δρόμων και τη σήμανση, και όπου είναι δυνατόν, θα ανάβουν για μικρότερα χρονικά διαστήματα ή θα σβήνουν εντελώς μεταξύ 01:00 και 6:00.

Συστήνεται επίσης σε εταιρείες και εργοδότες του δημόσιου τομέα να οργανώνουν την τηλεργασία, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις τους να μπορούν να κλείνουν εντελώς για τρεις ή τέσσερις ημέρες κάθε φορά, ενώ όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα που παρέχονται από εργοδότες του δημόσιου τομέα θα πρέπει να περιορίσουν την ταχύτητά τους.

Επίσης, υπάρχει σύσταση σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών κτιρίων να μειώσουν τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου όταν είναι κατειλημμένα (τα κτίρια) και στους 16 βαθμούς αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη περίπτωση δε, που τα κτίρια δεν κατοικούνται για δύο ή περισσότερες μέρες - όπως για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες- η σύσταση ορίζεται στους 8 βαθμούς Κελσίου.

Ουκρανία

Ενώ η ΕΕ ρίχνει τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές της Ουκρανίας μιλούν για μείωση της κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια κατά τέσσερις βαθμούς χαμηλότερα από το κανονικό, μεταξύ 17 και 18 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την αρχική.

Συνιστάται δε, στους ανθρώπους να εφοδιάζονται με κουβέρτες και ζεστά ρούχα για όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA



Ισπανία

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες της Ισπανίας, οι θερμοκρασίες στα δημόσια κτίρια θα πρέπει να μην ξεπερνούν τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό ωστόσο δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα νοικοκυριά αν και υπάρχει μία ευρύτερη σύσταση προς τους πολίτες να κινηθούν ανάλογα.

Επίσης, τα καταστήματα θα πρέπει να απενεργοποιούν τον φωτισμό στις βιτρίνες τους από τις 10 μ.μ. και οποιοσδήποτε κλιματιζόμενος ή θερμαινόμενος χώρος οφείλει πλέον να έχει εγκατεστημένο μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος θυρών για την αποφυγή σπατάλης ενέργειας.

Η Ισπανία, που δεν εξαρτάται από τη Ρωσία για την προμήθεια ενέργειας, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμφώνησε σε μία μείωση της ενέργειας της τάξης του 7%-8% ως μία ένδειξη συμπαράστασης για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τον Νοέμβριο του επόμενου έτους.

Facebook Twitter Φωτ.: Europa

Βέλγιο

Στο Βέλγιο έχει γίνει σύσταση στο προσωπικό να μην γκρινιάζει επειδή ο θερμοστάτης στα κεντρικά γραφεία του Υπουργικού Συμβουλίου της ΕΕ και στα κτίρια όπου διεξάγονται οι Σύνοδοι Κορυφής, θα μειωθούν στους 19 βαθμούς Κελσίου.

«Προφανώς αποκλείεται η αντιστάθμιση της χαμηλότερης ρύθμισης του θερμοστάτη με το να φέρνει ο καθένας ατομικό ηλεκτρικό θερμαντήρα», αναφέρει εσωτερικό σημείωμα που συμβουλεύει το προσωπικό να «εξετάσει το ενδεχόμενο να έρθει στη δουλειά με ένα επιπλέον πουλόβερ» και να μην διστάσει να το φορέσει επειδή «η ενέργεια έχει μεγαλύτερη σημασία από τον παραδοσιακό ενδυματολογικό μας κώδικα».

Το φανάρι της Ευρώπης - η εσωτερική γυάλινη κατασκευή σε σχήμα οβάλ στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου, γνωστή ως διαστημικό αυγό - θα σβήσει, ενώ η θερμοκρασία στο τεράστιο αίθριο θα μειωθεί στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στο τραπέζι έπεσε και το κόστος μετακίνησης των ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο.

Ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής Peter Liese κάλεσε τις κοινοβουλευτικές αρχές να ανασταλούν τα ταξίδια στο Στρασβούργο μέχρι τον Απρίλιο, με το επιχείρημα ότι «αν ζητάμε από όλους να εξοικονομήσουν ενέργεια, δεν είναι υπεύθυνο να θερμαίνουμε δύο κτίρια και να κάνουμε περιττά ταξίδια».

How can you reduce your use of fossil fuels?



Here are some simple tips on how you can reduce your energy consumption in Ireland, one of the most fossil fuel-dependent countries in Europe#SDGsIRL #ESDW2022 #Act4SDGs #FlipTheScript #SustainabilityDevelopmentGoals pic.twitter.com/LcpbE2EWwS