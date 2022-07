«Τι γίνεται με τη δική μου ζωή;»- Η παθιασμένη ομιλία 12χρονης για το δικαίωμα στην άμβλωση

Μια 12χρονη συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της, με την παθιασμένη ομιλία της για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Η Άντισον Γκάρντνερ κάλεσε τα μέλη του κοινοβουλίου της Δυτικής Βιρτζίνια να σκεφτούν τη δική της ζωή, προτού υιοθετήσουν το νομοσχέδιο που όχι μόνο προέβλεπε την απαγόρευση των αμβλώσεων για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, αλλά επέτρεπε και την άσκηση δίωξης σε βάρος των γιατρών που κάνουν αυτή τη διαδικασία.

Η 12χρονη ήταν ανάμεσα στους 90 ανθρώπους που πήραν τον λόγο και είχε στη διάθεσή της λιγότερο από ένα λεπτό.

«Η εκπαίδευσή μου είναι πολύ σημαντική για εμένα και σχεδιάζω να κάνω σπουδαία πράγματα στη ζωή μου. Εάν ένας άνδρας αποφασίσει ότι είμαι αντικείμενο και μου κάνει ακατανόμαστα και τραγικά πράγματα, υποτίθεται ότι εγώ, ένα παιδί, πρέπει να κυοφορήσω και να γεννήσω ένα άλλο παιδί;», διερωτήθηκε.

«Πρέπει να υποβάλω το σώμα μου στο σωματικό τραύμα της εγκυμοσύνης; Να υποστώ τις ψυχικές συνέπειες; Ένα παιδί που δεν είχε λόγο στο τι συνέβη στο σώμα μου; Κάποιοι εδώ λένε ότι είναι υπέρ της ζωής. Τι γίνεται με τη δική μου ζωή; Δεν έχει σημασία η ζωή μου για εσάς;», συνέχισε.

Καθώς μιλούσε η Άντισον Γκάρντνερ, την κοιτούσε η Ρίτα Ρέι, μια 80χρονη γυναίκα που έκανε άμβλωση το 1959, 14 χρόνια προτού ο τερματισμός της κύησης θεωρηθεί συνταγματικό δικαίωμα. Στη φωτογραφία που έβγαλε ο δημοσιογράφος Κάιλ Βας, η Ρέι φαίνεται να χαμογελά ακούγοντας την παθιασμένη έκκληση της Γκάρντνερ.

«Η Ρίτα Ρέι, που ρίσκαρε τη ζωή της κάνοντας άμβλωση από κάποιον που δεν ήταν πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, παρακολουθεί ενώ η 12χρονη Άντισον Γκάρντνερ αναλογίζεται το δικό της μέλλον χωρίς πρόσβαση στη νόμιμη άμβλωση», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Rita Ray, 80, who risked her life pre-Roe by getting an abortion from someone who wasn’t a healthcare provider, watches on as Addison Gardner, 12, contemplates her own future without access to legal abortion in WV. pic.twitter.com/RbDrCma3Ld