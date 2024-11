Τι είναι οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι ICBM

Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία εκτόξευσε ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) κατά της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Το Associated Press αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που ένας ICBM χρησιμοποιείται σε αυτόν τον πόλεμο.

Αλλά τι είναι αυτοί οι πύραυλοι;

Οι ICBM είναι βαλλιστικοί πύραυλοι που μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα. Διηπειρωτικος βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε πύραυλος μπορεί να πλήξει στόχο σε πολύ μεγάλη απόσταση (π.χ. και σε άλλη ήπειρο), εκτελώντας βαλλιστική τροχιά. Για την εκτόξευση τέτοιων πυραύλων χρησιμοποιούνται πολυφασικοί, συνήθως τριώροφοι, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης κατεύθυνσης.

Εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης:

BREAKING: New video shows a Russian intercontinental ballistic missile (ICBM) striking Ukraine. The video shows reentry vehicles from its MIRV hitting the city of Dnipro. It’s the first time in history that an ICBM is used in war. pic.twitter.com/o198cJXvXm

🇺🇦⚡ #Ukraine: Explosions rang out in Dnipro during Russian missile assault.



Since early in the morning, the Russian army has massively attacked the region.



For now, it is known about the damage to an industrial enterprise in #Dnipro. There were also two fires in the city. pic.twitter.com/IGntMGCdNY