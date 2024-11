Θλίψη για τη βασίλισσα Καμίλα: Πέθανε η Μπεθ, η αγαπημένη της σκυλίτσα

Δύσκολες ώρες περνά η 77χρονη βασίλισσα Καμίλα μετά τον θάνατο της αγαπημένης της σκυλίτσας Μπεθ, η οποία την συντρόφευε στους περιπάτους της, την συνόδευε σε επίσημες εκδηλώσεις ή απλώς καθόταν δίπλα της κοντά το αναμμένο τζάκι.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο X (πρώην Twitter) τα βρετανικά ανάκτορα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου τον θάνατο της Μπεθ συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες της αγαπημένης σκυλίτσας της βασίλισσας Καμίλα. «Ένα θλιβερό αντίο στη Μπεθ, την πολυαγαπημένη σύντροφο της βασίλισσας που έφερε τόση χαρά, είτε στους περιπάτους, είτε βοηθώντας σε επίσημες υποχρεώσεις, είτε κουλουριασμένη δίπλα στη φωτιά», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

A sad farewell to Beth, The Queen’s much-loved companion from @Battersea_ Dogs and Cats Home who brought such joy, whether on walkies, helping on official duties, or curled up by the fire. 🐾 pic.twitter.com/AD5WZKODqB