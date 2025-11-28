Telegraph: Ο Τραμπ προσανατολίζεται σε αναγνώριση ρωσικού ελέγχου σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να αναγνωρίσει τα ουκρανικά εδάφη που τελούν υπό ρωσική κατοχή ως «ρωσικά», στο πλαίσιο ενός σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για κίνηση που συνιστά σαφή απόκλιση από τη μέχρι τώρα αμερικανική διπλωματική πρακτική και έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το σχέδιο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επρόκειτο να μεταφερθεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι βρέθηκαν στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει το αναθεωρημένο ειρηνευτικό προσχέδιο που προέκυψε από συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη.

Το αρχικό σχέδιο Γουίτκοφ, αποτελούμενο από 28 σημεία, προέβλεπε «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους. Επιπλέον, πρότεινε την αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία σε Χερσώνα και Ζαπορίζια μετά από κατάπαυση του πυρός. Στη Γενεύη συμφωνήθηκε ένα νέο, πιο περιορισμένο σχέδιο 19 σημείων, ωστόσο πηγές της εφημερίδας υποστηρίζουν ότι η πρόθεση για αναγνώριση εδαφών παραμένει ενεργή.

Το Κίεβο, βάσει του Συντάγματός του, δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πανεθνικό δημοψήφισμα. Ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ξεκαθάρισε σε νέα του συνέντευξη πως «κανένα λογικό άτομο δεν θα υπέγραφε μια τέτοια παραχώρηση» και ότι όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, «κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι η Ουκρανία θα παραδώσει εδάφη».

Παράλληλα, η Telegraph αποκαλύπτει διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών, στις οποίες ο Γουίτκοφ εμφανίζεται να δίνει καθοδήγηση σε Ρώσους αξιωματούχους για την προσέγγιση του Λευκού Οίκου, αναφέροντας μάλιστα το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ντονέτσκ.

Η πιθανότητα μεταστροφής της αμερικανικής στάσης προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους. Η «Συμμαχία των Προθύμων» επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει λύση που νομιμοποιεί αλλαγή συνόρων με τη βία, τονίζοντας ότι η αρχή αυτή είναι θεμελιώδης για τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Η Μόσχα, εν τω μεταξύ, δηλώνει ότι επιδιώκει την πλήρη ενσωμάτωση των κατεχόμενων περιοχών στο ρωσικό σύστημα μέσα στην επόμενη δεκαετία, επιβεβαιώνοντας ότι δεν εξετάζει παραχωρήσεις.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς κορυφαίοι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στη Φλόριντα για συνομιλίες στο Mar-a-Lago, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ.