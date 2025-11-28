Ντόναλντ Τραμπ: Φρένο στη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου» μετά το περιστατικό με την Εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου», μετά την ένοπλη επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, Truth Social, αργά την Ημέρα των Ευχαριστιών ξέσπασε για το συμβάν, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή του να «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιδοτήσεις προς μη πολίτες» μετά τον θάνατο ενός εκ των μελών της Εθνοφρουράς, το οποίο όπως έγινε γνωστό υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανάρτησή του, θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» και θα απομακρύνει «οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να εφαρμόσει κάτι τέτοιο, καθώς προηγούμενες απαγορεύσεις που εξέδωσε η κυβέρνησή του έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια τόσο στα δικαστήρια όσο και στο Κογκρέσο.

Ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης, είναι ο 29χρονος Ραχμανουλάχ Λακάνουαλ, Αφγανός υπήκοος που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 βάσει προγράμματος της εποχής Μπάιντεν, το οποίο μετέφερε και επανεγκατέστησε δεκάδες χιλιάδες άτομα από το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, του χορηγήθηκε άσυλο τον Απρίλιο φέτος, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, και την Πέμπτη η CIA επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί με στρατιωτικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο 29χρονος τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση και παραμένει υπό κράτηση, την ώρα που το δεύτερο μέλος της εθνοφρουράς, εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

ΗΠΑ: Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του ανακοίνωσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη μετανάστευση

Η νέα αυτή ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, σηματοδοτεί κλιμάκωση της αντι-μεταναστευτικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του, η οποία κυριαρχείται από μια εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

Στο μακροσκελές μήνυμά του δεν ανέφερε ποιες χώρες στοχοποιεί ούτε εξήγησε τι εννοεί με τον όρο «τρίτος κόσμος», αλλά αντ' αυτού χρησιμοποίησε σκληρή αντι-μεταναστευτική ρητορική για να αποδώσει θέματα όπως η υψηλή εγκληματικότητα και το αυξανόμενο αμερικανικό έλλειμμα στην παρουσία μεταναστών και προσφύγων, χωρίς στοιχεία.

Στις ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησής του ανακοίνωσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη μετανάστευση. Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι η επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με Αφγανούς υπηκόους αναστέλλεται επ’ αόριστον εν αναμονή περαιτέρω ελέγχου.

Αργότερα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επεκτείνει αυτό το μέτρο ώστε να περιλαμβάνει επανεξέταση όλων των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν επί κυβέρνησης Μπάιντεν, χωρίς να διευκρινίζει εάν επανεξετάζει όλες τις υποθέσεις ασύλου μόνο από το Αφγανιστάν ή και από άλλες χώρες.

Με πληροφορίες από Guardian