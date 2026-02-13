Τέιλορ Σουίφτ: Το αίτημά της προς την αμερικανική κυβέρνηση

Η Τέιλορ Σουίφτ ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σταματήσει την προσπάθεια μιας εταιρείας λευκών ειδών να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα τη φράση «Swift Home», υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές ώστε να πιστέψουν ότι η ποπ σταρ εμπλέκεται με την εταιρεία.

Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Cathay Home έχει διαμορφώσει γραφιστικά τη λέξη «Swift» στο εμπορικό της σήμα μοιάζει έντονα με την κατοχυρωμένη καλλιγραφική υπογραφή της τραγουδίστριας.

Η Cathay Home, που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη, αναφέρει στον ιστότοπό της ότι διαθέτει τα προϊόντα της μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανικής και είχε υποβάλει αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Swift Home» για τα είδη κλινοσκεπασμάτων της.

Η Τέιλορ Σουίφτ, εκπροσωπούμενη από την TAS Rights Management LLC, προσέφυγε κατά της αίτησης της Cathay Home σε έγγραφο που κατατέθηκε στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Το εμπορικό σήμα «Swift Home» δημιουργεί μια «ψευδή σύνδεση» με την τραγουδίστρια, που ενδέχεται να οδηγήσει τους πελάτες της Cathay Home να πιστέψουν ότι η ποπ σταρ έχει με κάποιον τρόπο εγκρίνει τα προϊόντα της εταιρείας, αναφέρεται στην προσφυγή.

Αυτό έγινε με πρόθεση να αξιοποιηθεί η «φήμη και αναγνωρισιμότητα» της Σουίφτ προς όφελος του εμπορικού σήματος της εταιρείας, ανέφερε η νομική της ομάδα.

Τα έγγραφα σημειώνουν ότι η Σουίφτ κατέχει ομοσπονδιακά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που προστατεύουν τη χρήση του ονόματος και της υπογραφής της σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων κλινοσκεπασμάτων, ρούχων και ειδών που σχετίζονται με τη μουσική της.

Η Σουίφτ έχει καταθέσει περισσότερα από 300 εμπορικά σήματα στις ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες, κατοχυρώνοντας το όνομά της, τα αρχικά της, τίτλους άλμπουμ και ορισμένους στίχους.

Η τραγουδοποιός εκτιμάται ότι διαθέτει καθαρή περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενισχυμένη από την πρόσφατη σειρά ζωντανών εμφανίσεων-ρεκόρ που πραγματοποίησε σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από BBC