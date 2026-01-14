Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 32 νεκροί μετά την κατάρρευση γερανού σε επιβατικό τρένο

Στους τουλάχιστον 32 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου γερανός εργοταξίου κατέρρευσε πάνω σε επιβατικό τρένο εν κινήσει, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 66, με τις αρχές να αναφέρουν ότι επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται ένα παιδί ενός έτους και ένας 85χρονος.

Το τρένο μετέφερε 171 επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την επαρχία Ουμπον Ρατσατάνι. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα, όταν ο γερανός έπεσε πάνω στον συρμό, συνέθλιψε βαγόνια και προκάλεσε φωτιά σε ένα από αυτά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο γερανός χρησιμοποιούνταν για την ανύψωση μεγάλου τμήματος σκυροδέματος, το οποίο κατέληξε πάνω στο τρένο, οδηγώντας στον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών. Επιβάτες και μέλη του προσωπικού περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να εκτινάσσονται από τις θέσεις τους τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Η κρατική εταιρεία State Railway of Thailand ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα και ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε την ευθύνη του γερανού. Πρόκειται για την Italian-Thai Development, η οποία δήλωσε ότι εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και ότι θα προσφέρει αποζημιώσεις και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο τμήμα ενός μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, που εντάσσεται σε πρόγραμμα αξίας περίπου 5,4 δισ. δολαρίων για τη σύνδεση της Μπανγκόκ με το Λάος και, μέσω αυτού, με τη νότια Κίνα. Το έργο αφορά υπερυψωμένη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούν αναμένεται να επισκεφθεί το σημείο του δυστυχήματος. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «βαριά αμέλεια» και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Όπως ανέφερε, τέτοιου τύπου ατυχήματα δεν συμβαίνουν τυχαία, αλλά συνδέονται με παραλείψεις, αποκλίσεις από τον σχεδιασμό ή χρήση ακατάλληλων υλικών.

Η Italian-Thai Development συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εργολάβους της χώρας και στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής, όταν ουρανοξύστης στην Μπανγκόκ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια σεισμού. Για εκείνο το περιστατικό, στελέχη της εταιρείας είχαν κατηγορηθεί για επαγγελματική αμέλεια.

Οι ταϊλανδικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν εμπλέκονται κινεζικές εταιρείες ή εργαζόμενοι στο δυστύχημα, παρά το γεγονός ότι το έργο συνδέεται με ευρύτερο πρόγραμμα συνεργασίας με την Κίνα.

Η τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα σοβαρών ατυχημάτων σε σιδηροδρομικά και οδικά έργα στη χώρα, όπου το εκτεταμένο αλλά παλαιωμένο δίκτυο και τα συχνά εργοτάξια συνοδεύονται από διαχρονικές καταγγελίες για ελλιπή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από BBC