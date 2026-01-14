Τουλάχιστον 28 νεκροί μετά την κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο στην Ταϊλάνδη

Στους 28 ανέρχεται μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των νεκρών, από το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε πάνω σε επιβατικό τρένο προκαλώντας τον εκτροχιασμό του.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές της Ταϊλάνδης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 28 νεκρούς ενώ περίπου 80 άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πόσα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτή την ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά λόγω διαρροής χημικών στο σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τρένο επέβαιναν συνολικά 195 άτομα.

Ο γερανός βρισκόταν σε εργοτάξιο σιδηροδρομικού έργου υψηλής ταχύτητας, στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της χώρας.

At least 22 dead and 55 injured in #Thailand after a construction crane collapsed on the train No.21 from Bangkok to Ubon Ratchathani, with 190 passengers on board.

The crane lifting a bridge segment for a high-speed rail project fell across the tracks at 9:05 a.m., derailing two… pic.twitter.com/s30uforCwn — Timjbo 🇦🇺 (@TimjboAU) January 14, 2026

Όταν έπεσε πάνω στο συρμό, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την Ουμπον Ρατσατάνι, αυτός εκτροχιάστηκε και τμήμα του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τη σπασμένη μεταλλική κατασκευή του γερανού να έχει καταρρεύσει πάνω στα βαγόνια, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται από τα συντρίμμια.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι έσπευσαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια.

JUST IN: At least 27 killed, 80 injured after construction crane collapses onto train in Sikhio district, Nakhon Ratchasima, Thailand — Sky News/Reuters pic.twitter.com/y1rFpTAjG9 — Rapid Report (@RapidReport2025) January 14, 2026

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε ότι άκουσε «έναν εκκωφαντικό θόρυβο και δύο εκρήξεις», ενώ, όπως ανέφερε, ο γερανός χτύπησε το δεύτερο βαγόνι, «κόβοντάς το σχεδόν στα δύο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ταϊλάνδη διαθέτει εκτεταμένο αλλά πεπαλαιωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε εργοτάξια παραμένουν συχνά, λόγω ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από BBC / Reuters