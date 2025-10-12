«Έτοιμη η Χαμάς να απελευθερώσει από σήμερα 20 ομήρους»: Τι απαντά το Ισραήλ

Σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ και του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η απελευθέρωση έχει οριστεί για αύριο, ωστόσο δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε πως η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από σήμερα.

«Η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους στα χέρια της και είναι έτοιμη να ξεκινήσει την απελευθέρωσή τους ήδη από την Κυριακή, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το μήνυμα, το οποίο έστειλε η ένοπλη ομάδα μέσω Αράβων μεσολαβητών, σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους» γράφει η Wall Street Journal.

Η απάντηση του Ισραήλ για τους ομήρους της Χαμάς

Πάντως, Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας απάντησε σε αυτές τις αναφορές, δηλαδή ότι η Χαμάς ενδέχεται να απελευθερώσει τους ομήρους απόψε, αντί για αύριο το πρωί, ξεκαθαρίζοντας «σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εκτίμηση των πληροφοριών».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για τυχόν εξελίξεις σχετικά με την παραλαβή των ομήρων», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ανέμεναν την απελευθέρωση των ομήρων το πρωί της Δευτέρας.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ισραήλ είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

Οι όμηροι θα απελευθερωθούν «πριν από την άφιξη Τραμπ»

Στο μεταξύ, Ισραηλινός αξιωματούχος εξήγησε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι ο ισραηλινός στρατός εκτιμά πως οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ μέχρι την προσγείωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, τη Δευτέρα στις 9:20 π.μ..

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους για την απελευθέρωση των ομήρων και εκτιμούν ότι όλοι τους θα απελευθερωθούν πριν από την άφιξη Τραμπ», ανέφερε.