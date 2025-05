Τα ιπτάμενα ταξί ετοιμάζονται για απογείωση στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028

Οι θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028 ίσως μπορέσουν να παρακάμψουν την περίφημη κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης πετώντας πάνω από αυτή, καθώς η οργανωτική επιτροπή LA28 ανακοίνωσε συνεργασία με μία εταιρεία ιπτάμενων ταξί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πέμπτης, η εταιρεία Archer Aviation σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έναν στόλο αεροσκαφών για τη μεταφορά φιλάθλων προς και από τους χώρους διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων.

Τα ιπτάμενα ταξί αποτελούν διαχρονικό όραμα για την αστική μετακίνηση του μέλλοντος. Παρόμοια σχέδια υπήρχαν και για το Παρίσι ενόψει των Αγώνων του 2024, αλλά τα οχήματα δεν έλαβαν εγκαίρως πιστοποίηση από την ευρωπαϊκή υπηρεσία αεροπορικής ασφάλειας.

Το μοντέλο που προτείνει η Archer, με την ονομασία Midnight, ανήκει στην κατηγορία των eVTOL (ηλεκτρικά αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης). Διαθέτει 12 έλικες και κινητήρες, και σύμφωνα με την εταιρεία παράγει πολύ λιγότερο θόρυβο και ρύπους σε σχέση με ένα παραδοσιακό ελικόπτερο.

Η Archer Aviation, που χρηματοδοτείται από την Boeing και την United Airlines, ανήκει σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο αλλά ακόμη πειραματικό κλάδο, που φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στις μετακινήσεις μέσα σε πολυσύχναστες πόλεις. Ωστόσο, η βιομηχανία των eVTOL αντιμετωπίζει ακόμη μεγάλες προκλήσεις, από την ενεργειακή αυτονομία των μπαταριών μέχρι την πιστοποίηση ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, κανένα τέτοιο σκάφος δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Η Archer ελπίζει ότι το Midnight θα πιστοποιηθεί έως το 2028 και θα πληροί «αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας με αυτά των επιβατικών αεροσκαφών». «Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνθρωποι στο Λος Άντζελες και να αφήσουμε μια κληρονομιά που θα καθορίσει το μέλλον των μεταφορών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της LA28, Μάικ Γκόλντσταϊν.

Παρά τις συνεχείς καθυστερήσεις και τα τεχνικά εμπόδια, οι υποστηρικτές των ιπτάμενων ταξί πιστεύουν ότι η τεχνολογία αυτή παραμένει το πιο ρεαλιστικό μέλλον για τις καθημερινές μετακινήσεις. Η Archer βλέπει τη διοργάνωση του 2028 ως ιδανική ευκαιρία να παρουσιάσει τις δυνατότητές της σε παγκόσμιο κοινό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την πλευρά του, έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο δράσης για το «Μέλλον των Πτήσεων» και προβλέπει ότι τα πρώτα ιπτάμενα ταξί θα κυκλοφορούν στους ουρανούς της Βρετανίας έως το 2026.

