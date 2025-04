Τα αγαπημένα σκυλιά της βασίλισσας Ελισάβετ σε αγώνα δρόμου για τρίτη χρονιά

Η αγάπη της βασίλισσας Ελισάβετ του Ηνωεμένου Βασιλείου για τα σκυλιά κόργκι παραμένει ζωντανή στη Σκωτία, όπου πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά το ετήσιο Corgi Derby στο ιπποδρόμιο του Musselburgh, κοντά στο Εδιμβούργο.

Ο αγώνας ξεκίνησε το 2022 για να τιμήσει τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στον θρόνο. Η εκλιπούσα μονάρχης ήταν φανατική λάτρης της φυλής και είχε αποκτήσει σχεδόν 30 κόργκι κατά τη διάρκεια της ζωής της, μαζί με μερικά «ντόργκι», δηλαδή μία διασταύρωση κοργκι με ντάκσχουντ.

Φέτος, η τετράχρονη Τζούνο αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε 16 διαγωνιζόμενα κοργκι, τα οποία έτρεξαν μια απόσταση 70 μέτρων φορώντας πολύχρωμα πουλόβερ. Αν και ξεκίνησε πίσω, η Τζούνο ανέτρεψε τα δεδομένα στην τελική ευθεία, ξεπερνώντας τον περσινό πρωταθλητή Ρόντνεϊ.

