Το πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ απέκτησε emoji -Ένα κόργκι με κορώνα

Δεν είναι μυστικό ότι η βασίλισσα Ελισάβετ λατρεύει τα ζώα και μάλιστα έχει αδυναμία στους σκύλους ράτσας κόργκι.

Μάλιστα, φημολογείται ότι δεν της αρέσει τίποτα περισσότερο από το να περνά χρόνο με τα κατοικίδια της. Η αγάπη της βασίλισσας Ελισάβετ για τα κόργκι ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία.

Σύμφωνα με την Mirror, σε πολύ νεαρή ηλικία, μαζί με την αδερφή της, την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, λάτρεψαν τα κόργκι που είχαν τα παιδιά της μαρκησίας του Μπαθ.

Το 1933, όταν ήταν επτά ετών, ο πατέρας της, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ', έφερε στο σπίτι τον Ντούκι, ένα ουαλικό κόργκι και κάπως έτσι άρχισε ο έρωτας με την συγκεκριμένη ράτσα σκύλου.

Οπότε, δεν προκαλεί έκπληξη ότι για να τιμηθεί το Πλατινένιο Ιωβηλαίο επιλέχθηκε ως emoji ένα κόργκι.

Η βασιλική οικογένεια κυκλοφόρησε σήμερα ένα emoji κόργκι με το όνομα «PJ».

Meet PJ the corgi, our Jubilee emoji!



PJ will appear whenever you use #PlatinumJubilee #HM70 #PlatinumPartyatthePalace ⁰#PlatinumJubileePageant ⁰or #TheBigJubileeLunch and we’re hoping that as many of you as possible will use PJ to help celebrate the Jubilee here on Twitter. pic.twitter.com/UyNVwCN9n9