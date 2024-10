Συρία: Έκρηξη αυτοκινήτου στη Δαμασκό – Ενας νεκρός από «επίθεση με κατευθυνόμενο πύραυλο»

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε σε «επίθεση με κατευθυνόμενο πύραυλο» εναντίον αυτοκινήτου στην περιοχή Μαζέχ της Δαμασκού, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα αυτοκίνητο εξερράγη στη Δαμασκό, στη γειτονοιά Μαζέχ όπου βρίσκονται πρεσβείες και κεντρικά γραφεία ασφαλείας, αλλά δεν διευκρίνισαν την αιτία της έκρηξης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε «έκρηξη αυτοκινήτου σε μια από τις συνοικίες» της Μαζέχ, όπου ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) δήλωσε ότι ένα ξενοδοχείο υπέστη ζημιές και οχήματα πυρπολήθηκαν μετά την έκρηξη κοντά στο υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε θραύσματα μετάλλου, δήλωσε ο ανταποκριτής του AFP.

